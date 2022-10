झालावाड़. जिले के पिड़ावा थाना क्षेत्र के रसूलपुरा गांव में रविवार को बारिश के चलते कच्चे मकान की दीवार (House Wall Collapsed in Jhalawar) गिरने से पास में खेल रहे भाई-बहन मलबे में दब गए. हादसे में बहन की मौके पर मौत हो गई. वहीं भाई गंभीर रूप से घायल हो गया.

एएसआई प्रेमचंद ने बताया कि ग्राम पंचायत रामपुरिया के रसूलपुरा गांव में मुकेश मेघवाल के कच्चा मकान (One Dead due to Wall Collapse in Jhalawar) है. जहां उसकी बेटी अर्पिता (6) और बेटा अंकित (3) उसके मकान के पास खेल रहे थे. अतिवृष्टि के कारण मकान में सीलन आने के चलते दीवार ढह गई. इससे पास में खेल रहे दोनों बच्चे मलबे में दब गए. दीवार गिरने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.

पढ़ें. Mudwall collapse: कच्ची दीवार ढही, दो बालिकाओं की मौत

मौके पर मौजूद लोगों ने दीवार का मलबा हटाकर दोनों बच्चों को बाहर निकाला. लेकिन बालिका अर्पिता की मौके पर मौत हो गई. जबकि अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया. बच्चे को पिड़ावा चिकित्सालय लाया गया. जहां गंभीर हालत होने के चलते उसे प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ के एसआरजी चिकित्सालय में रेफर कर दिया. जबकि बालिका का गांव में ही अंतिम संस्कार किया गया.