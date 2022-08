जालोर. पुलिस ने सांचौर पटवारी अशोक बिश्नोई को अवैध पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, सात सुतली बम व प्लास्टिक की डिब्बियों में भरे बारूद के साथ (5 Cartridges and Gunpowder Recovered) गिरफ्तार किया है. सांचौर थानाधिकारी प्रवीण आचार्य ने बताया कि गुरुवार देर रात को सांचौर पुलिस को सूचना मिली कि शहर के बीचोंबीच बोकडीयावास क्षेत्र में एक युवक खड़ा है, जिसके पास हथियार है.

जिसके बाद पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच कर आरोपी अशोक कुमार पुत्र लादुराम जाति बिश्नाेई निवासी बलाना खड़ा मिला. जिस पर पुलिस जाब्ता ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से देशी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, सात सुतली बम, पटाखे व 5 प्लास्टिक डिब्बी में भरा बारूद बरामद किया गया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

महिला पटवारी को मारने गया था अशोक : विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहर का पटवारी अशोक बिश्नोई महिला मित्र पटवारी को मारने के लिए (Ashok had gone to Kill Woman Patwari) उसके घर पर गया था, लेकिन महिला पटवारी पड़ोस में रहने वाले दूसरे पटवारी के घर रुकी हुई थी. जिसके कारण उसको घर पर मिली नहीं. इस दरमियान महिला पटवारी को आरोपी अशोक के आने की भनक लगी तो आरोपी का वीडियो बनाकर शहर के एक एडवोकेट को भेज कर पूरे मामले की जानकारी दी. एडवोकेट ने थानाप्रभारी को देर रात को ही जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और आरोपी को अवैध हथियार व बारूद के साथ गिरफ्तार किया.

अशोक की पत्नी ने दिसंबर में की थी आत्महत्या : सांचौर शहर में कार्यरत पटवारी अशोक बिश्नोई की पत्नी प्रकाश देवी ने अपनी ढाई साल की बेटी आर्या के साथ टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या करने से पूर्व पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप में 19 सेकंड का वीडियो डाला. जिसमें बताया कि महिला पटवारी के कारण उसका पति छह महीने से बात नहीं कर रहा है. अब उसी महिला पटवारी ने अशोक का साथ छोड़ दिया. जिसके चलते अशोक इस वारदात को अंजाम देने पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया.