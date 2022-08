जालोर. जिले के सुराणा गांव में दलित छात्र के मटकी से पानी पीने के चलते शिक्षक ने उसकी पिटाई कर दी थी, जिससे छात्र की मौत हो गई. रविवार को पीसीसी की ओर से अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने मृतक के घर पहुंचकर उसके पिता देवाराम को 20 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक (20 lakhs was given to the family of Indra Meghwal) सौंपा.

छात्र इंद्र मेघवाल की पिटाई से हुई मौत के मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जालोर दौरे के दौरान पीसीसी की तरफ से मृतक परिवार को 20 लाख रुपए देने की घोषणा की थी. जिसके बाद रविवार को जन अभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष पुखराज पाराशर सुराणा पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कांग्रेस कमेटी की ओर से घोषणा की गई राशि का चेक पीड़ित परिवार को सौंपा और हर संभव मदद का भरोसा दिलवाया.

इस दौरान पुखराज पाराशर ने बताया की सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भावना के अनुरूप प्रदेश कांग्रेस की ओर से जैसलमेर विधायक रूपाराम मेघवाल व जालोर के पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल की मौजूदगी में 20 लाख की आर्थिक सहायता का चेक पीड़ित परिवार को दिया गया है. उन्होंने बताया कि पूर्व में पीड़ित परिवार को 9 लाख की आर्थिक सहायता कलेक्टर निशांत जैन सरकार की ओर से दे चुके हैं. वहीं इस मामले में पुलिस की ओर से चालान पेश करने के बाद 4 लाख की आर्थिक सहायता राशि और दी जाएगी.

राजेश दर्जी के परिवार को मिली धमकी, मांगी पुलिस सुरक्षा: सुराणा में मृतक छात्र इन्द्र के साथ पढ़ने वाले बच्चे राजेश दर्जी के परिवार को धमकी मिली हैं. बताया जा रहा है कि 20 जुलाई को इन्द्र व राजेश के बीच चित्रकला को लेकर झगड़ा हुआ था. जिसके बाद छात्र राजेश के अनुसार शिक्षक छैलसिंह ने दोनों बच्चों के एक-एक थप्पड़ मारा था. वहीं मृतक छात्र इन्द्र के पहले से ही कान की बीमारी थी. जिसमें कान में पहले ही रस्सी आती थी. यह बयान मीडिया व पुलिस में छात्र राजेश दिया था. उसके बाद बाइक पर आए तीन असामाजिक तत्वों ने छात्र राजेश के पिता को धमकी दी है. जिसके बाद रविवार को राजेश दर्जी के पिता मंगलाराम ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई. जिसके बाद एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने सायला थानाधिकारी को मौके पर भेजा था, जो पूरे मामले की जांच करेंगे.