जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने मनाया नव वर्ष

जैसलमेर. केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जैसलमेर में नववर्ष का (Anurag Thakur in Jaisalmer on new Year) स्वागत किया. उन्होंने पूरे देश को नववर्ष की बधाई दी. दो दिवसीय जैसलमेर दौरे के दूसरे दिन जैसलमेर के मुख्य पर्यटन क्षेत्रों का दौरा किया. साथ ही जैसलमेर की कला, संस्कृति और मेहमान नवाजी से रूबरू हुए.

जैसलमेर दौरे के दौरान मंदिर पैलेस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. अनुराग ठाकुर ने जैसलमेर की तारीफ करते हुए कहा कि यहां गर्मजोशी के साथ पर्यटकों का स्वागत करते हैं, जिससे एक संदेश जाता है. खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जैसलमेर के डाबला गांव में स्थित शूटिंग रेंज को देखा और उसकी सराहनी भी की. मंत्री ने इंडोर स्टेडियम और आकाशवाणी केंद्र का भी अवलोकन किया.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से रूबरू होते हुए तथा नववर्ष 2023 की बधाई देते (Anurag Thakur Visits Jaisalmer Tourist Places) हुए कहा कि जैसलमेर का गौरवशाली इतिहास रहा है. यहां की कला एवं संस्कृति को लेकर हमे गर्व होता है. वहीं बाद में अनुराग ठाकुर हवाई मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो गए. इस दौरान भाजपा जिला मंत्री कंवराज सिंह चौहान, भाजपा नगर अध्यक्ष अरुण पुरोहित, पूर्व यूआईटी अध्यक्ष जितेंद्र सिंह आदि मौजूद थे.

सिंथेटिक टेनिस कोर्ट की मांगः जिला टेनिस संघ के सचिव बाबूलाल शर्मा ने केंद्रीय खेल मंत्री से मुलाकात के दौरान शहर में एक भी सिंथेटिक टेनिस कोर्ट नहीं होने की बात कही. साथ ही यहां खेल व पर्यटन के विकास के महत्व को देखते हुए शहर स्थित डेजर्ट क्लब में दो सिंथेटिक टेनिस कोर्ट बनाने की मांग रखी.