हैदराबाद. ज्यादा दिन नहीं बीते जब लाखों दिलों की धड़कन सिने सितारे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक सवाल के जवाब में कहा था- मेरी शादी और मुझे ही निमंत्रण नहीं. कुछ ऐसी ही बात अब तक उनके और होने वाली दुल्हनिया कियारा आडवाणी के सोशल मीडिया अकाउंट्स कह रहे हैं. रांझा सिद्धार्थ और माही कियारा चुप हैं, ठीक शेरशाह के उस गाने की तरह जिसमें डोला नहीं आया डोला...

कियारा और सिद्धार्थ का ट्विटर अकाउंट

दुनिया टकटकी लगाए बैठी है. नजर जैसलमेर एयरपोर्ट पर फैन्स, मीडिया सबकी है. मलाइका अरोड़ा, अंकित तिवारी बधाई भी दे चुके हैं. सूर्यगढ़ पैलेस लकदक कर रहा है. धोरों की धरती खुली बांहें फैलाई इंतजार में है. वर वधू पक्ष के मेहमान भी पहुंच गए हैं, लेकिन इस बीच फैंस को झटका कपल के सोशल एकाउंट्स ने दिया है. जिसमें शादी का जिक्र तक नहीं है.

सिद्धार्थ और कियारा का इंस्टाग्राम अकाउंट

एक नजर दोनों के सोशल एकाउंट डिटेल्स पर- कियारा के Facebook एकाउंट पर नजर डालें तो पाएंगे कि आखिरी बार ये 8 दिसम्बर 2022 को अपडेट हुआ है, Twitter 18 Dec 2022 को तो Insta- 6 दिन पहले. Insta पर एक प्रोडक्ट का ऐड पोस्ट किया गया है. मतलब इसमें कहीं भी शादी को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है. वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा का इंस्टा आखिरी बार 31 जनवरी को अपडेट हुआ है. इसमें वो एक बड़े ब्रांड की घड़ी एंडोर्स कर रहे हैं. Twitter- 28 January को और यहां अपनी आने वाली फिल्म (Mission Majnu) का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं, FB में भी 28 जनवरी को Mission Majnu को प्रमोट करते दिख रहे हैं. स्पष्ट है कि शादी को लेकर दोनों ने होंठ सिल रखे हैं या तो दोनों की वेडिंग की बात कयासबाजी है!

मिशन मजनू फेसबुक पर

शादी की तारीख का Confusion- इनके करीबी जनों के हवाले से खबर निकल कर सामने आई कि शादी की शहनाई 6 फरवरी को बजेगी. प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 4 फरवरी से शुरू हो गया, लेकिन किसी सस्पेंस थ्रिलर की तरह ऐन वक्त पर खबर आई कि शादी 6 को नहीं 7 को होगी और 8 तक घरातियों और बारातियों के लिए सूर्यगढ़ पैलेस booked है.

ऑफिशियल नहीं है लेकिन!- अब तक जो भी खबर निकल कर आ रही है वो Official नहीं है. कहा जा रहा है Nothing Official About It. आधिकारिक तौर पर न कियारा और न सिद्धार्थ कुछ कह रहे हैं. हालांकि दोनों के परिवार वेडिंग वैन्यू पर पहुंच गए हैं. मां ने तो मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए यहां तक कहा- I am Excited. इस बीच मेंहदी Artist वीणा नागदा ने जरूर अपने इंस्टा अकाउंट को अपडेट किया. जैसलमेर जा रही हूं फॉर #BigFatIndianWedding के लिए.