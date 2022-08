पोकरण (जैसलमेर) . आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देशभर में चलाए जा रहे घर-घर तिरंगा अभियान (BSF Tiranga Yatra) के तहत आज शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल 87 वीं बटालियन की ओर से परमाणु नगरी पोकरण में तिरंगा रैली का आयोजन किया (87 th battalion organised railly in Pokaran) गया. बटालियन के समादेष्टा रणवीरसिंह ने बताया कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा. इसको लेकर सीमा सुरक्षा बल की ओर से कस्बे में एक रैली निकालकर जनजागरण (Public awareness rally by BSF In Jaisalmer ) किया गया.

तिरंगा रैली शहर के रेड फोर्ट से रवाना हुई और गांधी चौक, फोर्ट रोड, सुभाष चौक, स्टेशन रोड, जयनारायण व्यास (87 th battalion organised railly in Pokaran) सर्किल, अंबेडकर सर्किल से होते हुए गुरुद्वारा तक पहुंची. इस दौरान बीएसएफ के जवानों की ओर से राष्ट्रीय स्मारकों पर तिरंगा फहराया गया तथा शहर में लोगों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वितरित किया गया. तिरंगा रैली में सुरक्षा बलों में काफी उत्साह देखने को मिला. बड़ी संख्या में जवान इस रैली में शामिल हुए. इस दौरान बीएसएफ के अधिकारी सहित जवान पैदल ही नहीं बल्कि ऊंटों और वाहनों पर सवार होकर तिरंगा रैली में भाग लिए .

जवानों की ओर से आमजनों को अपने-अपने घरों में तिरंगे को लगाने का आह्वान किया गया. इस यात्रा को लेकर कमांडेंट रणबीर सिंह ने आमजनों से अपील की कि अपने अपने घरों, मकान, स्कूल आदि में ज्यादा से ज्यादा (BSF distributed flags in Pokaran) झंडे लगाएं.