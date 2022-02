पोकरण (जैसलमेर). राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान से आए एक कबूतर को सीमा सुरक्षा बल ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है. सीमा पार से उड़कर आए इस कबूतर के पैरों में टैग लगा है. सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने दोनों पैरों में नाम और नंबर लिखे टैग (pigeon with the tag on feet caught in rajasthan) देखकर कबूतर को नाचना पुलिस को सौंपा है. अब पुलिस कबूतर और उसके पंजों में लगे टैग के आधार पर उसकी जांच-पड़ताल कर रही है.

ZEESHAN 794 लिखा है टैग पर...

नाचना थाना धिकारी रमेश ढाका ने बताया कि बॉर्डर से लगते भारेवाला इलके में स्थित BSF की कस्तुरी तलाई चौकी के पास सीमा पार पाकिस्तान से एक कबूतर आया. सीमा पार से उड़कर आए कबूतर को बीएसएफ के जवानों ने तत्काल पकड़ लिया. कबूतर की जांच करने पर कबूतर के पैरों पर टैग लगे हुए देखे. कबूतर के दाएं पंजे पर लगे टैग पर अंग्रेजी में ZEESHAN 794 लिखा है और नीचे 03009007757 नंबर लिखा हुआ है.

पुलिस ने क्या कहा...

पढ़ें : ISI Agent Arrest: सुरक्षा एजेंसियों ने एक पाक जासूस को किया गिरफ्तार, निशानदेही पर 2 को किया डिटेन...चलाता था टायर-ट्यूब की दुकान

कबूतर के दूसरे पंजे पर 6971 नंबर लिखे हैं. BSF ने कबूतर को नाचना थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया. अब पुलिस इन टैग और उसपर लिखे नाम नंबरों कि जांच में लग गई है. फिलहाल, पुलिस ने वन विभाग को कबूतर को सौंप दिया है, ताकि वे उसकी उचित देखभाल कर सके. नाचना थानाधिकारी ने बताया कि हम मामले की जांच कर रहे हैं.