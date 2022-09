जैसलमेर. आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित ऑल वूमन कार रैली गुरुवार (All women car rally) को शहर में पहुंची. रैली में अधिकारियों और सैनिकों की पत्नियां शामिल हुईं. रैली को दक्षिणी कमान आवा की क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनीता नैन ने 29 सितंबर को जोधपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया था. यह रैली राजस्थान राज्य में लगभग 2000 किमी की दूरी तय कर रही है और एकजुटता का संदेश देते हुए वीर नारियों और सैनिकों की विधवाओं तक पहुंच रही है.

इसी कड़ी में जैसलमेर सेना स्टेशन तक पहुंची रैली का महिलाओं ने (All women car rally reached Jaisalmer) स्वागत किया. कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर रैली में शामिल महिलाओं ने वीर नारियों और सैनिकों की विधवाओं से बातचीत की तथा वीर नारियों को उनके बलिदान के लिए धन्यवाद दिया. इस अवसर पर आउटरीच कार्यक्रम के दौरान उनका अभिनंदन किया गया. रैली में युवा, स्कूली छात्राओं व एनसीसी कैडेटों से बातचीत की और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया गया.

वहीं आउटरीच कार्यक्रम में एक चिकित्सा शिविर, प्रलेखन और पेंशन सहायता प्रकोष्ठ और (Wives of soldiers given gifts in Jaisalmer) अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इसके बाद प्रतिभागियों ने वीर नारियों को भेंट दिए गए. इस अवसर पर भारतीय सेना के अधिकारी और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए जिम्मेदार विभाग के अधिकारी के साथ ही जैसलमेर जिला प्रशासन के अधिकारी सहित गणमान्य लोग भी उपस्थित थे. यह रैली जैसलमेर से रवाना होकर आगे बाड़मेर की यात्रा शुरू करेगी और 03 अक्टूबर को अलवर में समाप्त होगी.