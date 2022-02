पोकरण (जैसलमेर): पोकरण के सांकड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर भीषण हादसा हो गया. एक कंटेनर और निजी एम्बुलेंस की आमने-सामने की भिड़ंत (head on collision between container and ambulance in Pokhran) में एक चालक की जान चली गई तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर पुलिस पहुंच कर जांच कर रही है.

सांकड़ा एसएचओ आदेशकुमार यादव ने बताया कि थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा गांव के पास ये हादसा (road accident at pokhran) हुआ. बताया जा रहा है कि भणियाणा - सांकड़ा सड़क मार्ग पर ये जोरदार टक्कर हुई. हादसे में आहोर के रहने वाले एम्बुलेंस चालक मदनलाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस मार्ग के बीचोबीच कंटेनर पलट गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाई.

मौके पर भणियाणा एसएचओ खेताराम चौधरी और सांकड़ा पुलिस जाब्ता पहुंचा. 108 एंबुलेंस के जरिए घायल को अस्पताल पहुंचाया और बड़ी मशक्कत से एंबुलेंस में फंसे मदनलाल के शव को बाहर निकलवाया. पुलिस के मुताबिक इस दुर्घटना की सूचना मृतक और घायल के परिजनों को दे दी गई है. शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.