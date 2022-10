जयपुर. राजस्थान के युवा बेरोजगार विभिन्न मांगों को लेकर 26 दिन से गुजरात के अहमदाबाद में सत्याग्रह कर रहे हैं. गुजरात में आंदोलनरत राजस्थान के इन बेरोजगारों का आरोप है कि 3 सप्ताह से भी ज्यादा वक्त से वे अपने घरों को छोड़कर सरकार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन सरकार ने अभी तक युवा बेरोजगारों की सुध तक नहीं ली है और न नहीं वार्ता की है. इस बीच युवा बेरोजगारों ने गुरुवार को ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मुलाकात की और (unemployed youth met Bhawanr Singh Bhati) अपनी मांगों को फिर से सरकार के सामने रखने की बात कही.

भाटी से मिले युवा बेरोजगार

अहमदाबाद में विशिष्ट अतिथि गृह में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से उपेन यादव के नेतृत्व में युवा बेरोजगारों ने मुलाकात की. बेरोजगारों ने मांगों को पूरा करवाने और मुख्यमंत्री से वार्ता करवाने की मांग रखी. इस पर मंत्री भाटी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात कर युवा बेरोजगारों की मांगों का जल्द निस्तारण करवाने और उनके प्रतिनिधि मंडल की वार्ता करवाने का (Youth get assurance to meet with CM) आश्वासन दिया है.

इससे पहले युवा बेरोजगारों का नेतृत्व कर रहे उपेन यादव ने कहा कि हमने पहले अहमदाबाद में राजस्थान के मंत्रियों का विरोध करने का निर्णय लिया था, लेकिन फिर एक सकारात्मक पहल करते हुए विरोध के बजाय वार्ता के माध्यम से युवा बेरोजगारों की 20 सूत्री मांगों को हल करवाने की ओर कदम बढ़ाया है. आज उसी के तहत ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मुलाकात की.