जोधपुर. शहर के बासनी थाना क्षेत्र के सांगरिया इलाके में बुधवार रात को एक कबाड़ में भीषण (Tyre warehouse Caught Fire in Jodhpur) आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ देर में ही नजदीक के एक टायर के गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. वहीं, बासनी में ही एक स्टील फैक्ट्री में भी आग लग गई. सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास कर रही है.

जानकारी के अनुसार करीब साढ़े 8 बजे संगरिया बाइपास पर एक कबाड़ में आग लग गई, जिसकी चपेट में टायर गोदाम भी आ गया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. मौके पर फायर बिग्रेड की 15 से ज्यादा गाडियां लगातार फेरे कर रही हैं. खबर लिखने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है. वहीं, आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

टायर के गोदाम और स्टील फैक्ट्री में लगी भीषण आग

पढ़ें. Fire in Jaipur: दीपावली की रात 20 से अधिक जगहों पर लगी आग, लाखों का सामान राख

पुलिस ने स्थिति कंट्रोल करते हुए मौके से लोगों को हटाया. आग से गोदाम में रखे टायर जलकर राख हो गए. इसी तरह से बासनी में (Fire Broke out in Steel Factory in Jodhpur) एक स्टील फैक्ट्री में भी आग लग गई. इसके लिए अतिरिक्त फायर ब्रिगेड भेजी गई है. फिलहाल, दोनों जगह पर आग पर नियंत्रण के प्रयास जारी है.