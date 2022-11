जयपुर. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाइकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत हाइकोर्ट ने गैंगरेप के (SC judgment on parole for having baby) अभियुक्त को बच्चा पैदा करने के लिए 15 दिन की पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिए.

एसएलपी में कहा गया कि पैरोल किसी कैदी का मौलिक अधिकार नहीं है. इसके अलावा राजस्थान में (Stay on order of Parole for Having Child) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि गैंगरेप के अभियुक्त को वंश बढ़ाने के लिए पैरोल पर रिहा किया जाए. ऐसे में एकलपीठ की ओर से दिए आदेश को रद्द किया जाए.

राजस्थान हाइकोर्ट की खंडपीठ ने गत दिनों नाबालिग के अपहण और गैंगरेप के आरोप में अलवर जेल में 20 साल की सजा काट रहे अभियुक्त को संतान पैदा करने के लिए 15 दिन की पैरोल पर रिहा करने को कहा था. अभियुक्त की पत्नी ने यह पैरोल याचिका दायर की थी. हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अभियुक्त की पत्नी निसंतान है और उसे लंबे समय तक अपने पति के बिना रहना पड़ेगा. इसीलिए उसने वंश को आगे बढ़ाने के लिए पैरोल मांगी है. ऐसे में अभियुक्त को 15 दिन के लिए पैरोल पर रिहा करना उचित होगा.