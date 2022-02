जयपुर. काली दुल्हन वाले बयान पर पूनिया ने माफी मांग (BJP state president seek apology over kali dulhan jibe) ली है. एक बयान जारी कर कहा है कि बुधवार को पेश हुए राज्य बजट पर मैं भाजपा पार्टी का पक्ष रख रहा था. उस दौरान अनायास मुंह से कुछ शब्द निकले. मेरे उन शब्दों से किसी को बुरा लगा हो, भावनाएं आहत हुई हों तो मैं विनम्रता से क्षमा प्रार्थी हूं. पूनिया के अनुसार वे सामान्य तौर पर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं.



बुधवार को पेश हुए राज्य बजट के बाद पत्रकारों ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की राय (poonia on Rajasthan budget 2022) जाननी चाहिए. तब अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था- मौजूदा बजट लीपापोती वाला बजट है और फिर उन्होंने इसकी तुलना एक काली दुल्हन से कर डाली थी. पूनिया ने कहा (Satish Poonia On controversial remark) कि 'ऐसा लग रहा है कि किसी काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर पर ले जाकर उसका अच्छे से श्रृंगार कर पेश कर दिया हो, इससे ज्यादा इस बजट में मुझे कुछ नहीं लगता.

विवादित बयान फिर माफी

Satish Poonia controversial statement : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिया विवादित बयान, 'काली दुल्हन' से की राजस्थान के बजट की तुलना

पढ़ें- बजट के बाद विधायकों को मिला 'गिफ्ट' iphone 13 लौटाएगी भाजपा

ये भी पढ़ें- Rajasthan budget 2022 : सीएम ने 200 विधायकों को दिया तोहफा, सभी को मिला आईफोन 13 और एक बैग

इस विवादित बयान के बाद सतीश पूनिया कांग्रेस और महिला संगठनों के निशाने पर आ गए. विवाद बढ़ता देख पूनिया ने अपने शब्दों को वापिस लेना ही मुनासिब समझा.