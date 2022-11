जयपुर. कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद सरदारशहर विधानसभा सीट (By election on December 5 for Sardarshahr seat) पर पांच दिसंबर को उपचुनाव होगा. उपचुनाव की घोषणा के साथ (Number of contenders increasing in BJP) ही कांग्रेस और बीजेपी से दावेदारों के नाम सामने आने लगे हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के परिवार से ही तीन दावेदार टिकट मांग रहे हैं. इनमें भंवरलाल शर्मा की पत्नी मनोहरी देवी, बड़ा पुत्र अनिल शर्मा और भाई श्याम लाल शर्मा शामिल हैं. भंवरलाल शर्मा के भाई श्याम लाल ने बीजेपी के समक्ष अपनी दावेदारी भले रखी है लेकिन उन्हें यह तक पता नहीं है कि सतीश पूनिया राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं या जयपुर अध्यक्ष. हालांकि उनका दावा है कि अगर टिकट मिला तो मतगणना के दिन 11 बजे से पहले कांग्रेस के मोर उड़ा देंगे.

श्याम लाल शर्मा का दावा

सरदार शहर से विधायक दिवंगत भंवर लाल शर्मा के भाई श्याम लाल शर्मा ने बीजेपी से टिकट की दावेदारी की है. बीजेपी अगर श्याम लाल शर्मा को टिकट देती है तो यह माना जा रहा है कि यह चुनाव चाचा-भतीजे के बीच होगा. क्योंकि यह भी संभावना जताई जा रही है कि भंवरलाल शर्मा के बेटे को कांग्रेस दावेदार बनाकर चुनाव मैदान में उतार सकती है. हालांकि श्याम लाल शर्मा और भंवर लाल शर्मा के आपसी रिश्ते अच्छे नहीं थे. शायद यही वजह है कि श्याम लाल ने बीजेपी से अपनी दावेदारी रखी है. श्याम लाल ने बताया कि उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात की. मुलाकात के बाद वह अपने आप को मजबूत दावेदार मान रहे हैं.

दावेदारों की संख्या बढ़ी

खास बात ये है कि सरदारशहर उपचुनाव में बीजेपी के टिकट की मांग करने वाले श्याम लाल शर्मा को यह पता नहीं है कि सतीश पूनिया का पद क्या है. कभी वह पूनिया को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं तो कभी जयपुर के अध्यक्ष कहते हैं. उन्होंने दावा किया है कि अगर पार्टी टिकट देती है तो वो मजबूत दावेदार साबित होंगे. अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो मतगणना के दिन 11:00 बजने से पहले ही कांग्रेस के वह मोर उड़ा देंगे. उन्होंने जिस अंदाज में यह बात कही है वह चर्चा का विषय बनी हुई है.

जातिगत समीकरण पर टिकट की दावेदारी

चूरू के सरदारशहर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में BJP से सुशीला सारण ने भी टिकट की मांग कर दी है. सुशीला पूर्व केंद्रीय मंत्री दौलतराम सारण की पुत्रवधु हैं . सुशीला ने आज जयपुर में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर टिकट की दावेदारी की. सुशीला सारण ने प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात के बाद कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में जब से पार्टी में हूं तब से लगातार काम किया है. हमारे पीछे एक बहुत बड़ा नाम है, उसके नाम के पीछे भी वोट वहीं ठहरे हुए हैं.

उन्होंने कहा कि जातिगत समीकरण के लिहाज से भी देखा जाए तो मैं जाट समाज से आती हूं और सरदार शहर में सबसे ज्यादा वोट बैंक जाटों का ही है. पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं मजबूत उम्मीदवार रहूंगी. उन्होंने कहा कि यहां सबसे सबसे बड़ा वोट बैंक जाट है जो निर्णयक होता है और मौं जाट ही हूं. दूसरे नम्बर पर पारीक ब्राह्मण हैं जिनका भी समीकरण हमेशा दौलत राम के साथ रहा है, जो हमारे साथ हैं और तीसरा फैक्टर sc-st है और वह भी हमेशा हमसे जुड़ा रहा है.