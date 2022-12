जयपुर. सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम का पेपर लीक होने पर प्रदेश में परीक्षार्थियों में आक्रोश है. जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिये सफाई दी. गहलोत ने कहा कि सामान्य ज्ञान की परीक्षा ऐतिहातन निरस्त (RPSC GK exam canceled) की है, बाकी परीक्षाएं यथावत जारी रहेंगी. गहलोत ने अपील की है कि किसी के बहकावे में आने की बजाय अपनी तैयारी करें. सरकार किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होने देगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी.

पेपर लीक पर गहलोत का बयान

ऐतिहातन निरस्त किया पेपर - मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर (Gehlot tweet on RPSC paper leak) कहा कि आज 24 दिसंबर को 9 से 11 बजे शिक्षक भर्ती की सामान्य ज्ञान की परीक्षा को ऐतिहातन निरस्त किया गया है, जिससे किसी भी मेहनतकश युवा के साथ अन्याय न हो. बाकी परीक्षाएं यथावत जारी रहेंगी, सरकार किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होने देगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी. गहलोत ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए हमारी सरकार ने सख्त कानून बनाया है. दुर्भाग्य से देशभर में पेपर लीक करने वाले गैंग पनप गए हैं, जिससे कई राज्यों में यहां तक कि ज्यूडिशियरी और मिलिट्री तक में पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं. राजस्थान में सख्त कार्रवाई कर बेईमानों को जेल में बंद किया गया है. गहलोत ने कहा कि परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी महसूस कर सकता (Gehlot said can feel the pain of candidates ) हूं, लेकिन अनुचित तरीके से परीक्षा पास करने के मंसूबे पाल कर आए लोगों का चयन नहीं होने दिया जाएगा. राजस्थान में सिर्फ मेहनती युवाओं को ही उनका हक मिलेगा. गहलोत ने अपील है कि किसी के बहकावे में आने की बजाय आप अपनी तैयारी करें.

GK की परीक्षा हुई रद्द - बता दें कि आरपीएससी ने सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा शनिवार को होने वाली थी. सुबह 9 से 11 बजे तक सामान्य ज्ञान (GK) की परीक्षा होनी थी. उदयपुर में पेपर लीक की सूचना मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है. परीक्षा के निरस्त होने के चलते परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे अभ्यर्थियों को बाहर ही रोक दिया गया. ये परीक्षा प्रदेश के 1193 परीक्षा केंद्रों पर होनी थी. हालांकि, शनिवार को दोपहर 2 बजे द्वितीय पारी की परीक्षा अपने तय समय पर होगी.

