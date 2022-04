चाकसू (जयपुर). दौसा में विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर (Married woman gangrape and murder case in Dausa) शुक्रवार को राजस्थान महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज चाकसू (Rehana Rayaz Chisti in Jaipur) पहुंची. इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिजनों को सांत्वना दी. साथ ही रियाज ने पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया.

राजस्थान महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने कहा कि घटना को लेकर आयोग काफी गंभीर है. मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें सख्त सजा दिलवाई जाएगी. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी मांगें सुनी है. उनकी मांगों को पूरी करवाने और न्याय दिलवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे. इस दौरान महिला कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष कविता गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष रानी चौधरी, कोटखावदा तहसीलदार मुकेश मीणा और युवा कार्यकर्ता लक्ष्मण चेची समेत कई लोग मौजूद रहे.

ये है मामला: गत रविवार को एक विवाहिता जयपुर से अपने माता-पिता से मिलने दौसा के लिए बस से रवाना हुई थी. जब पीड़िता घर नहीं पहुंची, तो रविवार शाम उसके माता-पिता ने दौसा के रामगढ़ पचवारा थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. महिला का शव सोमवार तड़के पुलिस ने बरामद कर लिया. दौसा पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने बताया कि महिला दौसा में अपने गांव के बस स्टैंड पर पहुंची और अपने घर की तरफ जा रही थी. उसी दौरान आरोपी लिफ्ट देने के बहाने महिला को गांव ले जाने की बजाय वन क्षेत्र में ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया. आरोपियों ने महिला के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था.

बता दें, घटना का पुलिस ने मात्र 12 घंटे में खुलासा (Two Arrested in Dausa Gangrape And Murder Case) कर थाना रामगढ़ पचवारा निवासी दो आरोपियों कालूराम मीणा पुत्र जवान राम (23) और संजू मीणा पुत्र फूलचंद (18) को गिरफ्तार कर लिया था. साथ ही घटना में प्रयुक्त इटियॉस कार बरामद कर ली है. पुलिस ने जब लिफ्ट देने वाले कालूराम मीणा से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी कालूराम ने पुलिस के सामने पूरी वारदात को अंजाम देना कुबूल कर लिया. इस मामले में कालूराम का दूसरा भाई संजू मीणा मौके से फरार हो गया था, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामले में जांच जारी है.