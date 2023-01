जयपुर. राजस्थान में कड़ाके की ठंड (Cold Wave in Rajasthan) जारी है. सर्द हवाओं के साथ कोहरा और धुंध (Fog in Rajasthan) सुबह से ही देखने को मिल रहा है. राज्य में ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है. राजस्थान के कई क्षेत्रों का तापमान जमाव बिंदु के नीचे (Rajasthan Weather Update) है. चूरू में शून्य से 0.5 डिग्री नीचे और पिलानी में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर गया है.

7 जिलों में अलर्ट- मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी (Yellow Alert in 7 Districts) किया है. विभाग की मानें तो आज अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में शीतलहर पड़ने की संभावना (Cold Wave Alert in Rajasthan) है. जयपुर शहर की बात करें तो आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. आज यानि सोमवार को जयपुर शहर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस (Maximum Temperature of Jaipur) और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता (Maximum Temperature of Jaipur) है.

शीतलहर से राहत मिलने की संभावना- जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 2 दिनों तक उत्तर पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्र में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है. मावठ और बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है. एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में दो से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने से शीतलहर से राहत मिलने की संभावना (Rajasthan Weather Forecast) है.

आईएमडी (India Meteorological Department) के मुताबिक दृश्यता जब शून्य से 50 मीटर के बीच रह जाती है तो उस समय बहुत घना कोहरा (Dense Fog) होता है. 51 से 200 मीटर के बीच दृश्यता की स्थिति में घना, 201 से 500 मीटर के बीच मध्यम और 501 से 1,000 मीटर के बीच दृश्यता की स्थिति में हल्का कोहरा (Fog in Rajasthan) होता है.