जयपुर. प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने (Western Disturbances Causes Rainfall In Rajasthan) को मिल रहा है. कड़ाके की ठंड से लोगों को जीवन भी अस्त व्यस्त सा हो गया है. बारिश के साथ कोहरे ने भी परेशानियां बढ़ा दी हैं. हाड़ कम्पाने वाली ठंड पड़ रही है. लोगों को सूर्य देव के दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं. बुधवार को सबसे ज्यादा बारिश गंगानगर में दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय (Western Disturbances Causes Rainfall In Rajasthan) होने वाला है.

जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को दिन भर रिमझिम बारिश और बादलों की आवाजाही से ठिठुरन भरी सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा. जयपुर, अलवर, टोंक, कोटा, सीकर, गंगानगर, जैसलमेर समेत कई जिलों में कोहरा छाया रहा. लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं. राजधानी जयपुर में आज गुरुवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं. जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, कोटा, सीकर, माउंट आबू, गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, करौली, नागौर समेत कई जगह पर बारिश का दौर जारी है.

मौसम विभाग का अलर्ट (IMD Issues Alert In Rajasthan)

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय (Western Disturbances Causes Rainfall In Rajasthan) हो चुका है. गुरुवार को बारिश की गतिविधियां और बादल छाए रहेंगे. शुक्रवार को फिर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है. बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा समेत कई जगह पर हल्की बारिश की संभावना है. इन जगहों पर मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पश्चिमी विक्षोभ का असर 8 जनवरी तक रहेगा.



किसानों को IMD की सलाह

मौसम विभाग ने किसानों के लिए भी सलाह जारी की है किसानों को कहा गया है कि 1 सप्ताह तक फसलों का विशेष ध्यान रखें. तेज बारिश और ओलावृष्टि से कई फसलो के लिए परेशानी हो सकती है. कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार रबी की फसल के लिए बारिश अच्छी है. बारिश तेज सबसे ज्यादा फायदा चने की फसल को होगा. हालांकि कई फसलों के नुकसान होने का भी डर है. किसानों को पाला पड़ने से फसल का नुकसान होने का डर सता रहा है.

प्रदेश में न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature In Rajasthan)

प्रदेश में न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 13.5 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 14.8 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 13.1 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 12 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 12.5 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 12.2 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 12.5 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 14.8 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 10.3 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में 14.4 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 14 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 16.5 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 14.6 डिग्री सेल्सियस, पाली में 14.8 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 11.3 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 13.4 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 10.8 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 11.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 12.6 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर में 12.4 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 10.3 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 10.9 डिग्री सेल्सियस, टोंक में 16.1 डिग्री सेल्सियस, बारां में 14.1 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 14.9 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर में 18.2 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 13.3 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 15.1 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 15.6 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 12.5 डिग्री सेल्सियस, करौली में 13.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.



इन जगहों पर इतनी बरसात!

जयपुर में 8 एमएम, अजमेर में 2.9 एमएम, वनस्थली में 2.1 एमएम, अलवर में 8.8 एमएम, पिलानी में 13.6 एमएम, सीकर में 10 एमएम, कोटा में 0.9 एमएम, बूंदी में 6 एमएम, डबोक में 1 एमएम, बाड़मेर में 4 एमएम, जैसलमेर में 1 एमएम, जोधपुर में 11.6 एमएम, बीकानेर में 20.4 एमएम, चूरू में 4.6 एमएम, गंगानगर में 26.2 एमएम, नागौर 12 एमएम, बारां में 11 एमएम, चित्तौड़गढ़ में 1 एमएम, डूंगरपुर में 2 एमएम, हनुमानगढ़ में 18.5 एमएम, जालौर में 2.5 एमएम, सिरोही में 7 एमएम, फतेहपुर में 5.5 एमएम, करौली में 6.5 एमएम बारिश दर्ज की गई है.