जयपुर. प्रदेश में लगातार भीषण गर्मी का दौर जारी है. आसमान से आग बरस रही है. पिलानी, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर में बढ़ते तापमान ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. बाड़मेर का तापमान 48.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. तपा देने वाली दोपहर ने रातों को भी गर्म बना दिया है. मौसम विभाग ने शुक्रवार को बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. अगले सप्ताह से गर्मी से मामूली राहत मिलने की उम्मीद है.

मौसम विभाग ने रेड अलर्ट (Heat Wave Red Alert In Rajasthan) जारी किया है. ताकीद है कि प्रदेश में आगामी 2 दिन काफी गर्म होंगे. भीषण गर्मी के साथ लू चलने की आशंका जताई गई है (IMD On Rising Temperature in Rajasthan). फिलहाल भीषण गर्मी के चलते प्रदेश भर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. लोग आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. सुबह होने के साथ ही दोपहर का अहसास होने लगता है. लू के थपेड़ों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. रात को भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है.



अगले सप्ताह से मिलेगी गर्मी से मामूली राहत: जयपुर मौसम केंद्र (IMD On Rising Temperature in Rajasthan) के मुताबिक रविवार दोपहर से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इससे पूरी तरह से मौसम के मिजाज बदलने की संभावना है. फिजाओं में हल्की ठंडक घुलने के साथ ही ज्यादातर जिलों में पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है. हालांकि इससे पहले मौसम शुष्क रहने से भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा.

अधिकतम तापमान: प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 45 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 44.6 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 46.8 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 44.2 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 44.4 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 47.2 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 43.6 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 46.7 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में 46.4 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 45.6 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 44 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 48.1 डिग्री सेल्सियस, पाली में 46.6 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 47.2 डिग्री सेल्सियस.

जोधपुर में 46 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 47.2 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 47.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 46.9 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 47.3 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 44.9 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 47 डिग्री सेल्सियस, टोंक में 44.1 डिग्री सेल्सियस, बारां में 46.3 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर में 46 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 46.7 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 47.7 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 45.9 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 45.8 डिग्री सेल्सियस, करौली में 45.2 डिग्री सेल्सियस, बांसवाड़ा में 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक अजमेर, जयपुर, कोटा, बूंदी, बाड़मेर, जोधपुर, धौलपुर, जालौर, सिरोही और करौली में दिन के साथ-साथ रात में भी तेज गर्मी (Scorching heat In Rajasthan) रही है. न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है. शुक्रवार को गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर जिले में लू के साथ तापमान 47 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. टोंक, झुंझुनू, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, नागौर, हनुमानगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.