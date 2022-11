राजस्थान के हालात पर कांग्रेस की सफाई, जयराम रमेश बोले- शब्दों का इस्तेमाल अप्रत्याशित, जल्द निकलेगा हल

सीएम अशोक गहलोत की ओर से सचिन पायलट को लेकर दिए बयान के 24 घंटे बाद राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से अधिकारिक बयान सामने आया है. पार्टी के मीडिया चेयरपर्सन जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान के मामले में जो भी रास्ता निकालना है, वह जल्द से जल्द निकाला जाएगा.

गहलोत सरकार की दिव्यांग खिलाड़ियों को सौगात, डेफ ओलंपिक पदक विजेताओं को मिलेंगे 7 करोड़ रुपये

गहलोत सरकार की ओर से दिव्यांग खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया (Gehlot government gift to disabled players) जाएगा. डेफ ओलंपिक पदक विजेताओं को सरकार ने 7 करोड़ रुपये की पुरस्कर राशि देने की घोषणा की है.

कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों की हिरासत अवधि बढ़ाई

एनआईए की विशेष अदालत (Kanhaiyalal murder case) ने कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों की हिरासत अवधि 8 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है. कोर्ट ने सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को बढ़ा दिया है.

कांग्रेस नेता की बेटी के अपहरण की कहानी निकली झूठी, दोस्त से मिलने गई थी अहमदाबाद, कोर्ट में कहा-परिवार के साथ नहीं रहना

जयपुर से गत 21 नवंबर को कांग्रेस नेता गोपाल केसावत की बेटी अभिलाषा अपहरण होने की बात कहकर गायब हो गई थी. जयपुर पुलिस ने अभिलाषा को अहमदाबाद से दस्तयाब कर लिया. अब अभिलाषा ने जयपुर लौटकर कोर्ट को दिए बयान में कहा है कि वह माता-पिता से झूठ बोली (Gopal Kesawat daughter statement in court) थी. वह अपनी मर्जी से अहमदाबाद अपने दोस्त से मिलने गई थी. वह परिवार के साथ रहना नहीं चाहती है.

मुख्यमंत्री ने खुद जाट और राजपूत के नाम पर भ्रांति फैलाई, हमने ऐसी कोई बात नहीं की : हरीश चौधरी

हरीश चौधरी ने एक बार फिर सीएम गहलोत पर निशाना साधा है. इस बार मामला जातिवाद से जुड़ा हुआ है. जयपुर में शुक्रवार को मीडिया से बात करत हुए हरीश चौधरी ने कहा कि हमारे आंदोलन के दौरान खुद मुख्यमंत्री ने जाट-राजपूत के नाम पर भ्रांति की बात कही, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. वहीं, आरक्षण को लेकर इशारों ही इशारों में अल्टीमेटम भी दे दिया. यहां जानिए पूरा मामला...

गहलोत का इशारों इशारों में तंज, कहा- अपमान का घूंट पीना सीखना चाहिए

एक दिन पहले सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर (Gehlot Pilot Controversy) तीखा हमला करते हुए, गद्दार करार दिया था. वहीं, शुक्रवार को भी उन्होंने इशारों में तंज कसा है. राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में गहलोत ने कहा कि जिसको आगे बढ़ना है, उसको अपमान का घूंट पीना सीखना चाहिए.

कांग्रेस में सियासी संग्राम से जुड़े कई सवाल, भारत जोड़ो यात्रा के पहले जवाब तलाश रहा राजस्थान

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने (Ashok Gehlot and Sachin Pilot dispute) राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. गहलोत के बयान के बाद छिड़े सियासी तारों के बीच हर किसी के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं. जाहिर है कि प्रदेश को अपनी सरकार की मौजूदा सूरत पर तस्वीर का रुख साफ चाहिए. लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं, जिनके बीच यह तस्वीर फिलहाल साफ नहीं हो पाई है.

हरीश चौधरी का गहलोत पर तंज...मैं तीन बार का CM और प्रदेश अध्यक्ष नहीं, खुद को संरक्षक कहने वाले रखें शब्दों की गरिमा

सीएम अशोक गहलोत की ओर से सचिन पायलट को गद्दार कहने के बाद सियासी उबाल जारी है. इस बीच कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी ने गहलोत पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि मुझे दुख हो रहा है कि मुझे सही शब्द का इस्तेमाल करने की बात उस नेता को कहनी पड़ रही है जो खुद को हमारा संरक्षक कहते हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि जाट और राजपूत के नाम पर भ्रांति खुद सीएम ने फैलाई है.

काम के रुपए मांगने पर दलित को दबंगों ने पीटा...पहनाई जूतों की माला

सिरोही जिले में लाइट फिटिंग के रुपए मांगने गए एक दलित के साथ मारपीट और अभद्रता (dalit was beaten up in sirohi) का मामला सामने आया है. पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि दबंगों ने मारपीट करते हुए जूतों की माला पहना दी. साथ ही वीडियो वायरल कर दिया.

हरीश चौधरी के निवास पर हंगामा, नाराज पूर्व सैनिक बोले- इस तरह अपमान नहीं कर सकते...

राजस्थान में ओबीसी आरक्षण में विसंगति को लेकर मचे बवाल के बीच गहलोत सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के नियमों में संशोधन किया है. लेकिन गहलोत सरकार का यह फैसला पूर्व सैनिकों को रास नहीं आया. भड़के पूर्व सैनिक शुक्रवार को मंत्री हरीश चौधरी के निवास पर पहुंच गए और बहस शुरू हो गई.