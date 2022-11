गहलोत को पायलट का जवाब...किसी को इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए...राजनीति में उतार चढ़ाव आता है

सीएम गहलोत ने गुरुवार को एक बार फिर सचिन पायलट पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पायलट ने गद्दारी की थी, उन्हें सीएम के रूप में कोई मंजूर नहीं करेगा. गहलोत के इस बयान पर सचिन पायलट ने जवाब (Pilot counter attack on Gehlot) दिया है. उन्होंने कहा कि गहलोत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वे इस तरह के बयान दें यह शोभा नहीं देता. साथ ही उन्होंने कहा कि आज के समय में झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की जरूरत नहीं हैं.

गहलोत की दो टूक: पायलट गद्दार, सीएम बनें मंजूर नहीं...भाजपा नेता बोले, कांग्रेस की यही परिपाटी

राजस्थान की राजनीति के ऊपरी सतह पर नजर आ रही शांति के बीच सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को बड़ा सियासी बम फोड़ दिया है. उन्होंने साफ कहा कि सचिन पायलट ने गद्दारी की थी. ऐसे में वह मुख्यमंत्री बनें यह हमें स्वीकार नहीं है. इसके बाद से लगातार भाजपा नेताओं के रिएक्शन (Bjp leaders reaction Gehlot saying pilot traitor) सामने आ रहे हैं. राज्यवर्धन राठौड़ ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है.

Rajasthan Politics: पायलट की राहुल-प्रियंका से मुलाकात के बाद गहलोत का तीखा हमला...क्या आलाकमान को दिखा रहे आंख

सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट पर तीखा हमला (Gehlot scathing attack on Pilot) बोलते हुए गद्दार करार दिया है. राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के आने से 10 दिन पहले जिस तरह से गहलोत ने बयान दिया, उसने सियासी पारा चढ़ा दिया है. गहलोत ने अपने बयान में यह भी एलान कर दिया आलाकमान पायलट को सीएम नहीं बना सकता. गहलोत के इस बयान को सीधे तौर पर कांग्रेस आलाकमान को आंख दिखाने के रूप में माना जा रहा है.

ऐसा हुआ तो NEXT CM की रेस से बाहर होंगे गहलोत-जोशी, जानिए आखिर इस मंत्री ने ऐसा क्या कहा...

सीएम गहलोत के पायलट को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी पारा गर्माया (Viral Statement of Minister Hemaram Choudhary) हुआ है. इस बीच राजस्थान के मंत्री हेमाराम चौधरी का बयान जिसमें उन्होंने युवाओं को उम्रदराज लोगों की तुलना में तरजीह देने की बात कही थी. ये बयान चर्चा में है. लेकिन चौधरी की राय मानकर अगर उम्र पर सेन्सर लगाया जाता है तो सीएम गहलोत क्या, करीब 15 कांग्रेस नेता सीएम के रेस से बाहर हो जाएंगे.

भीलवाड़ा में फायरिंग, एक युवक की मौत...48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद

भीलवाड़ा शहर में गुरुवार शाम को कुछ लोगों ने दो युवकों पर (Youth died in Firing in Bhilwara) फायरिंग कर दी. घटना में एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई. हादसे के बाद शहर में गरमाए माहौल को देखते हुए अजमेर संभागीय आयुक्त ने भीलवाड़ा जिले में 48 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश जारी किए हैं.

राहुल के बाद अब सोनिया गांधी से मिलीं दिव्या मदरेणा, ट्विटर पर शेयर की फोटो...इस मुलाकात के क्या मायने

दिव्या मदरेणा ने राहुल के बाद अब सोनिया गांधी से मुलाकात (Divya Maderena met Sonia Gandhi) की. उन्होंने सोनिया गांधी के साथ फोटो भी शेयर की. दिव्या की सोनिया से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं.

कन्हैयालाल हत्याकांड: 150 दिन बाद भी आरोपियों के खिलाफ NIA नहीं पेश कर सकी चार्जशीट

कन्हैयालाल हत्याकांड (Kanhaiyalal murder case) में 150 दिन बीतने के बाद भी अब तक NIA की ओर से कोर्ट में चार्जशीट नहीं पेश की जा सकी है. इससे कन्हैयालाल के बेटे को थोड़ी निराशा हो रही है. दिवंगत कन्हैयालाल के बेटे पिता के हत्यारों की फांसी की सजा होने तक नंगे पांव रहने का संकल्प ले रखा है.

राजस्थान हाई कोर्ट को जल्द मिलेंगे 8 नए न्यायाधीश

राजस्थान हाईकोर्ट को जल्द 8 नए न्यायाधीश (Rajasthan High Court will soon get 8 new judges) मिलेंगे. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायिक कोटे से 6 और वकील कोटे से 2 नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है.

आलाकमान बुलाए विधायक दल की बैठक, 80 फीसदी पायलट के साथ न हों तो छोड़ देंगे सीएम पद की दावेदारी- राजेंद्र गुढ़ा

सीएम अशोक गहलोत की ओर से राजस्थान की राजनीति में फोड़े गए सियासी बम के बाद पारा हाई है. गहलोत के बयान के बाद पायलट कैंप के मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आलाकमान विधायक दल की बैठक बुलाए. यदि 80 फीसदी विधायक पायलट के साथ नहीं हों तो हम सीएम पद की दावेदारी छोड़ देंगे.

सांसद के गनमैन की फायरिंग में मां की मौत, बेटे को किया जयपुर रेफर, आरोपी ने किया सरेंडर

सांसद रंजीता कोली के गनमैन नीतेश कुमार ने अपने गांव उमरैड में दो लोगों पर फायरिंग कर दी (Gunman of Bharatpur MP open fire on two) है. जिन मां-बेटे पर गनमैन ने फायर किया था, उनमें से मां की मौत हो गई है. बेटे को जयपुर रेफर किया गया है. बताया जाता है कि नीतेश ने किसी पुराने विवाद के चलते एक युवक और उसकी मां पर फायरिंग की. घटना के बाद नीतेश ने बयाना थाने में सरेंडर कर दिया है.