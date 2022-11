Party App पर की दोस्ती, दो बहनों को भगाकर ले गया भोपाल...किया दुष्कर्म

राजस्थान के जोधपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. एक शख्स पार्टी ऐप पर भाई का दोस्त बनकर दो बहनों को भगाकर ले गया और उनके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके बारे में जो बातें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं.

Special: मुकुंदरा में हर पल बाघों की मॉनिटरिंग...सुरक्षा के लिए इन बातों का रख रहे ख्याल

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को दोबारा बाघों से आबाद किया गया है. इस बार टाइगर रिजर्व प्रबंधन फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है और बाघों की पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है. दोनों ही बाघों के लिए तीन-तीन टीमें तैनात की गई हैं जो कि (24 hours monitoring of tigers) 24 घंटे बाघों पर निगाह रख रही हैं. इसके अलावा रेडियो सिग्नल के जरिए भी मॉनिटरिंग हो रही है.

जयपुर में दिनदहाड़े फायरिंग, विवाहिता को मारी गोली...मुस्लिम लड़के से की थी शादी

जयपुर में बुधवार सुबह स्कूटी सवार बदमाशों ने एक विवाहिता को गोली मार (Miscreants shot a married woman in Jaipur) दी. गंभीर रूप से घायल विवाहिता का सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार जारी है. बताया जा रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज के कारण ससुराल पक्ष लड़की से नाराज था.

धर्मांतरण मामले में 11 नवविवाहित जोड़ों के बयान दर्ज, बोले- स्वेच्छा से ली शपथ, कोई प्रलोभन नहीं दिया गया

भरतपुर में धर्मांतरण मामले (Conversion case in mass marriage conference) में 11 नवविवाहित जोड़ों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. दो दिन पूर्व सामूहिक विवाह में इन 11 जोड़ों ने बौद्ध धर्म अपनाते हुए हिंदू देवी-देवताओं को नहीं मानने की शपथ ली थी. सभी 11 नवविवाहित जोड़ों ने कहा है कि उन्होंने बिना किसी दबाव में शपथ ली थी.

पार्टी के शकुनियों के इशारों पर काम कर रहे बैंसला, पायलट को अभिमन्यु की तरह फंसाया जा रहा: राजेंद्र गुढ़ा

भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कर रहे विजय बैंसला पर राजेंद्र गुढ़ा ने निशाना (Rajendra Gudha and Indraj Gurjar target Bainsla) साधा है. उन्होंने कहा कि बैंसला पार्टी के शकुनियों के इशारे पर काम कर रहे हैं. इसके पीछे कई और लोग जुड़े हुए हैं. पायलट को अभिमन्यु की तरह फंसाया जा रहा है. वहीं विधायक इंद्राज गुर्जर ने भी बैंसला पर हमला बोला है.

गहलोत और पायलट 58 दिन बाद एक साथ दिखे...न नजरें मिली न दुआ-सलाम हुई

भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के लिए गठित कॉर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों की बैठक बुधवार को जयपुर में हुई (Bharat Jodo Yatra In Rajasthan). इस मीटिंग में गहलोत-पायलट एक मंच पर देखे गए, लेकिन दोनों के बीच की दूरियां साफ तौर पर दिखाई दी. वहीं, अजय माकन बैठक से गायब रहे.

अपराध करके जेल में किस तरह से VIP ट्रीटमेंट मिलता है, इसका उदाहरण AAP के नेता हैं : अनुराग ठाकुर

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोला है. बुधवार को जयपुर पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं. वहीं, श्रद्धा मर्डर केस को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत के बयान पर कांग्रेस को घेरा.

OBC मामला जाट-राजपूत का नहीं, भ्रम न फैलाएं...किसी के साथ अन्याय नहीं होगा : CM गहलोत

राजस्थान में ओबीसी आरक्षण विसंगति को लेकर जारी राजनीति के बीच सीएम गहलोत ने बड़ा बयान दिया है. बुधवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह मुद्दा जाट-राजपूत का नहीं है. हम किसी के साथ अन्यान नहीं होने देंगे. इसके लिए 16 राज्यों का सर्वे किया गया है, लेकिन इसे जातिगत मुद्दा बनाना सही नहीं है.

पत्नी की हत्या कर लाश को स्कूटी पर रखकर पति निकला ठिकाने लगाने...पुलिस ने लिया हिरासत में

अजमेर में नवविवाहिता की हत्या कर बॉडी को ठिकाने लगाने का मामला (Husband Killed Wife in Ajmer) सामने आया है. पड़ोसियों के संदेह पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई. जिसके बाद युवती का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है. साथ ही आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है.

नांता गढ़ में बघेरे का रेस्क्यू: ट्रेंकुलाइज करने के प्रयास तेज, रात में भी गढ़ में रुकेगी टीम

कोटा के नांता गढ़ में बीते कई दिनों से स्पॉट किए जा रहे पैंथर को अब तक पकड़ा नहीं (Rescue of Panther in Nanta Garh in Kota) गया है. इसको लेकर बुधवार को वन विभाग की टीम ने बघेरे को ट्रेंकुलाइज करने के लिए प्लान बनाया है. इसके तहत सवाई माधोपुर, लाडपुरा रेंज और अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से रेस्क्यू टीम बुलाई गई है.