सत्यपाल मलिक बोले, देश में जल्द बड़ा आंदोलन होने वाला है...OBC आरक्षण पर कही ये बात

राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश में जल्द बड़ा आंदोलन होने वाला है. साथ ही उन्होंने राजस्थान के राजनेताओं को भी ओबीसी आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं करने की चेतावनी दी.

खुद का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, फिर नए नाम और फर्जी दस्तावेज से लगा सेना में, ये है पूरा मामला...

सेना में नौकरी पाने के लिए एक युवक ने पहले खुद का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया. पहले की पहचान छुपाकर नए नाम और फर्जी दस्तावेजों से सेना की नौकरी हासिल (Youth got Army job with fake documents in Alwar) की. अब एक शिकायत के बाद नौकरी लगे युवक का मामला खंगाला गया, जिसमें वह फर्जी पाया गया. अजमेर की बांदरसिंदरी पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है.

गहलोत सरकार को घेरने की तैयारी में गुर्जर समाज, 15 दिन का दिया अल्टीमेटम

गुर्जर समाज ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरने की तैयारी में है. गहलोत सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए समाज के प्रतिनिधियों कहा कि यदि हमारी पुरानी मांगों पर जल्द कोई फैसला नहीं लिया जाता या फिर उन मांगों को लागू नहीं किया जाता है तो गुर्जर समाज राजस्थान सरकार का विरोध करेगा.

कुएं में बैठा 12 फिट लंबा अजगर, बच्चे-शिक्षक खौफ में...दो दिन बाद भी वन विभाग असफल

प्रतापगढ़ जिले के धरियावद उपखंड क्षेत्र के मूंगाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाग द्वितीय पाल की चारदीवारी के पास कुएं में 12 फीट लंबा अजगर अब ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के लिए (Python Fear in School Children) चिंता का विषय बन चुका है. दो दिन के लगातार प्रयास के बाद भी वन विभाग की टीम अब तक अजगर का रेस्क्यू नहीं कर पाई है. कुएं के अन्दर की दीवार पर अजगर के होने से कई घंटों तक प्रयास के बाद भी वन विभाग की टीम को सफलता हासिल नहीं मिली.

Dera Premi Murder Case : गैंगस्टर राज हुड्डा का जयपुर में एनकाउंटर, गोली लगने के बाद पुलिस ने दबोचा

राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है. डेरा प्रेमी प्रदीप हत्याकांड मामले में कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर के बाद (Punjab Police Encounter in Jaipur) गैंगस्टर राज हुड्डा को धर दबोचा है. यहां जानिए पूरा मामला.

Suicide in Hanumangarh: दो बच्चों संग पानी के टैंक में कूदी मां...तीनों की मौत

हनुमानगढ़ जिले के नोहर थाना क्षेत्र के गांव बिरकाली में एक मां अपने दो बच्चों के साथ घर में बने पानी के टैंक (कुंड) में कूदकर आत्महत्या (Mother with two children commit suicide) कर ली. पुलिस ने तीनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया है.

जयपुर पुलिस के लिए सीकर में 1 लाख की रिश्वत लेते दलाल गिरफ्तार

जयपुर की चौमूं पुलिस की ओर से पकड़ी गई अवैध शराब के मामले में एफआईआर में नाम नहीं लिखने की एवज में एक दलाल ने सीकर में 2 लाख रुपए रिश्वत मांगी. इसकी पहली किस्त के रूप में दलाल ने 1 लाख ले लिए. दूसरी 1 लाख रुपए की किस्त लेते एसीबी ने शनिवार को दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया (Accused of taking bribe arrested by ACB) है.

इस विधायक ने CM गहलोत को लिखे एक हजार खत, जब नहीं बनी बात तो कर दी ये मांग

राजस्थान के सांगोद से विधायक भरत सिंह (Sangod MLA Bharat Singh) इन दिनों अपने पत्रों को लेकर सोशल मीडिया पर छाए (wrote one thousand letters to CM) हुए हैं. यहां तक कि विपक्षी BJP नेता भी उनके पत्रों के जरिए मुख्यमंत्री गहलोत और सूबे की सरकार पर निशाना साध रहे हैं. लोकसभा स्पीकर से लेकर बीजेपी के कई अन्य नेताओं ने तो भरत सिंह को पत्र सम्राट की संज्ञा देने के साथ ही उन्हें चिट्ठी मंत्री तक बनाने की मांग की है.

Accident in Churu: गड्ढा खोदते मिट्टी धंसने से हादसा, मलबे में दबकर मजदूर की मौत

पेयजल कनेक्शन के लिए गड्ढे की खुदाई करते समय मिट्टी धंसने से मजदूर की मलबे में दबकर मौत हो गई. दो घंटे की मशक्कत के बाद मजदूर का शव निकाला जा सका.

कांग्रेस से ज्यादा भाजपा में फूट, भारत जोड़ो यात्रा में सभी को करना चाहिए सहयोग : बीडी कल्ला

अलवर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला रविवार को अलवर पहुंचे. उन्होंने अलवर के जिला परिषद में (Minister Kalla Alwar Visit) जिला स्तरीय अधिकारियों की 20 सूत्री कार्यक्रम सहित अलग-अलग मुद्दों पर बैठक लेते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बीडी कल्ला ने कहा कि कांग्रेस एक जुट है, लेकिन भाजपा में फूट है.