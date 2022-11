दूध डेयरी पर युवती के साथ गैंगरेप, BSF के 3 जवान समेत 5 हिरासत में

श्रीगंगानगर में दूध डेयरी पर गई युवती के साथ गैंगरेप (Gangrape with girl in sriganganagar) की वारदात की गई. घटना में बीएसएफ के तीन जवान समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

उदयपुर-अहमदाबाद रेलवे ट्रैक ब्लास्ट प्रकरण: बारूद बेचने वाले पिता-पुत्र 4 दिन के रिमांड पर

उदयपुर-अहमदाबाद रेलवे ट्रैक ब्लास्ट प्रकरण (Udaipur Ahmedabad railway track blast case) में मुख्य आरोपियों को बारूद बेचने वासे पिता-पुत्र चार दिन की रिमांड पर भेजे गए. 23 नवंबर को अब आरोपियों की अगली पेशी होगी.

जूट प्रोडक्ट्स ने दी भरतपुर की बृजेश को नई पहचान...150 गृहणियों को भी बनाया आत्मनिर्भर

भरतपुर की बृजेश की जिंदगी पहले सिर्फ चूल्हे-चौके तक ही सीमित थी. पति की अकेली कमाई से भी गुजारा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर बृजेश ने राजस्थान ग्रामीण राजिविका विकास परिषद से जुड़कर जूट उत्पाद बनाने का काम शुरू किया. आज बृजेश के बनाए उत्पादों की बाजार में (Brijesh got new identity by jute products) खासी डिमांड है. उसने अपने साथ गांव की 150 महिलाओं को जोड़कर उनकी राह भी आसान कर दी है.

भारत जोड़ो यात्रा : मंत्री परसादी लाल को विजय बैंसला का जवाब...समझौता पूरा कराएं, भड़काने का काम न करें

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले गुर्जर नेता विजय बैसला और गहलोत सरकार के (Controversy on Bharat Jodo Yatra) मंत्री परसादी लाल मीणा आमने-सामने हो गए हैं. राहुल गांधी की यात्रा रोकने को लेकर मंत्री परसादी लाल मीणा की ओर से दिए गए बयान पर विजय बैंसला ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि मंत्री सरकार से जो समझौता हुआ है, उसे पूरा कराएं ना कि भड़काने का काम करें.

बाल पंचायत में बोले रमेश मीणा, 'बाल सरपंच ग्राम सभा में लें हिस्सा, शिकायतें सीधे मुझ तक भेजें, करूंगा कार्रवाई'

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने शनिवार को आयोजित 'बाल पंचायत' में बाल सरपंचों और अन्य छात्रों से कहा कि वे ग्राम सभाओं में जाएं. गांव के विकास व अन्य कार्यों को देखें. उन्हें किसी तरह का भ्रष्टाचार, कार्य की गुणवत्ता में कमी जैसी बात दिखे, तो सीधे उनको शिकायत (Ramesh Meena asked to share complaint directly) करें. इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

तहसीलदार ने पेड़ से फंदा लगा की आत्महत्या, हाल ही हुआ था तबादला

धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में एक तहसीलदार ने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर (Tehsildar committed suicide in Dholpur) ली. 35 वर्षीय तहसीलदार आसाराम गुर्जर करौली की मासलपुर ​तहसील में तैनात थे. उनका हाल ही तबादला हुआ था. आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है.

थल और वायु सेना का फायर पावर युद्धाभ्यास आज से शुरू, दोनों सेनाएं करेंगी शौर्य और दमखम का प्रदर्शन

भारतीय थल सेना और वायु सेना का संयुक्त फायर पावर युद्ध अभ्यास शनिवार को शुरू (Fire power exercise of Indian Army and Air Force) हुआ. बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में 3 दिन तक यह युद्धाभ्यास जारी रहेगा.

भारत जोड़ो यात्रा से पहले निष्क्रियता पर 41 यूथ कांग्रेस पदाधिकारी हटाए गए, प्रदेश अध्यक्ष ने कही ये बात

राजस्थान यूथ कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा (Rajasthan Youth Congress Big step) से पहले निष्क्रियता पर 41 यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जो भी काम नहीं करेगा उसे हटा दिया जाएगा.

संस्कृत शिक्षा निदेशालय का आदेश, संस्कृत स्कूलों के ढाई हजार पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाने पर रोक

संस्कृत शिक्षा स्कूलों के ढाई हजार पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाने की प्रक्रिया (guest faculty appointment ban in Sanskrit schools) पर रोक लगा दी गई है. प्रदेश में विद्या संबल योजना को स्थगित किए जाने के बावजूद संस्कृत विद्यालयों में आवेदन प्रक्रिया जारी थी, लेकिन अब संस्कृत शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट आदेश जारी कर उस पर रोक लगा दी है.

राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का होगा गठन, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

राजस्थान में एक और बोर्ड के गठन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है. अब गाड़िया लोहार समाज के (Gadia lohar welfare board in Rajasthan) लिए भी अलग से राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा. इसके तहत उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा.