CBN action in Kota : बस से 1 करोड़ की हेरोइन बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार

कोटा में सीबीएन ने कार्रवाई करते हुए 200 ग्राम हेरोइन जब्त की है. जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय (Heroin worth crore Confiscated in Kota) बाजार में करीब 1 करोड़ बताई जा रही है. मामले में 1 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है.

अजय माकन रूठे ही नहीं तो मनाएं कैसे, वही हमारे प्रभारी हैं : डोटासरा

पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने बड़ा बयान दिया है. राजस्थान कांग्रेस में चल रही गुटबाजी और अजय माकन के मुद्दे पर बात कही है. इतना ही नहीं, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जोशी, धारीवाल और राठौड़ के नाम नहीं होने को लेकर भी (Congress Politics in Rajasthan) जवाब दिया है.

हनुमानगढ़ में कुआं खुदाई के दौरान धंसी मिट्टी, दो लोग दबे

हनुमानगढ़ जिले के नोहर कस्बे के गांव रामगढ़ में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसी से दो लोग दब (accident During Digging of Well in Hanumangarh) गए. दोनों लोगों के दबने की सूचना पर पहुंचा प्रशासनिक अमला रेस्क्यू में जुट गया है.

सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामला, 11 साल बाद 30 दोषियों को आजीवन कारावास

सवाईमाधोपुर के सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले (CI Phool Mohd murder case) में शुक्रवार को सजा का ऐलान करते हुए 30 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

कांग्रेस के इन दिग्गजों का चैलेंज, हिम्मत हो तो 'भारत जोड़ो यात्रा' को रोक कर दिखाओ...काम से जाओगे

किसी की हिम्मत नहीं जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra in Rajasthan) को रोक सके. यह कहना है पीसीसी चीफ डोटासरा का. इतना ही नहीं, मंत्री परसादी लाल ने तो यहां तक कह दिया कि जो इस यात्रा को रोकेगा वह काम से जाएगा. हम किस लिए बैठे हैं...

माकन के इस्तीफे और पायलट कैंप के विरोध के बाद निगाहें गहलोत के दौरे पर टिकी...इन नेताओं पर गिर सकती है गाज

राजस्थान में 25 सितंबर को बुलाई गई विधायक दल की बैठक नहीं होने के जिम्मेदार ठहराए गए मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है. इससे आहत राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफा देने के साथ ही कांग्रेस आलाकमान पर तीनों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है. अब सभी की निगाहें कांग्रेस आलाकमान की तरफ टिकी हुई हैं.

उदयपुर-अहमदाबाद ट्रैक ब्लास्ट केस: आरोपियों के साथ घटनास्थल पहुंची ATS, मास्टर माइंड ने बताई प्लानिंग

उदयपुर-अहमदाबाद ट्रैक ब्लास्ट केस में एटीएस (udaipur ahmedabad track blast case) शुक्रवार को आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची. इस दौरान ट्रैक उड़ाने की प्लानिंग को कैसे अंजाम दिया गया इसकी पूरी कहानी आरोपियों से सुनी. आज दो आरोपियों को उदयपुर कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें पांच दिन की रिमांड पर भेजा गया.

पहले जैसे ही हैं मेरे तेवर, नहीं हुए नरम : रामेश्वर डूडी

रामेश्वर डूडी का कहना है कि विरोधियों पर (Dudi on Political Opponents) आज भी उनके तेवर पहले जैसे ही हैं. कोटा में शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं के निदान के लिए भी उनके तेवर सख्त हैं, लेकिन पार्टी को साथ लेने के लिए थोड़े नरम हुए हैं. डूडी ने ऐसा क्यों कहा, सुनिए...

जंगल में नग्न अवस्था में मिला युवक-युवती का शव, हत्या की आशंका

उदयपुर में एक युवक और युवती का शव नग्न अवस्था (young man and woman dead body found naked) में जंगल में पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है. युवक का गुप्तांग भी कटा मिला है.

Jaipur Foundation Day : दोनों महापौर पहुंचीं गणेश जी के शरण में, गोविंद देव मंदिर में भी लगाई ढोक...जयपुर समारोह का आगाज

गुलाबी नगरी शुक्रवार को अपना 295वां स्थापना दिवस (Jaipur Foundation Day) मना रही है. ज्योति विद्वान पंडित जगन्नाथ सम्राट और राजगुरु रत्नाकर पौंड्रिक ने सबसे पहले आमेर रोड स्थित गंगापोल गेट पर जयपुर की नींव रखी थी, जहां आज जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर ने पूजा-अर्चना की. साथ ही शहर को स्वच्छ, खुशहाल, विकासशील और विरासत के संरक्षण की बात कही. जानिए और क्या रहा खास...