BJP CM Face in Rajasthan : ओम माथुर की दो टूक, बिना सीएम फेस के चुनाव में उतरेगी भाजपा

जयपुर से उदयपुर जाते समय भीलवाड़ा में कुछ देर के लिए रुके (No CM face from BJP in Rajasthan Election 2023) भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा हुए भाजपा चुनाव मैदान में जाएगी.

Student dies of cardiac arrest in Kota- आगरा निवासी कोचिंग छात्र की कोटा में हृदय गति रुक जाने से मौत

मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे एक छात्र की हृदय गति रुक जाने (Student dies of cardiac arrest in Kota) के चलते मौत का मामला सामने आया है. छात्र सुबह पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए गया था और वहीं गश खाकर गिर गया. उसे अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

वनरक्षक भर्ती की निरस्त हुई परीक्षा अब 11 दिसंबर को होगी, अलग से प्रवेश पत्र नहीं होगा जारी

पेपर लीक की आशंका के चलते वनरक्षक भर्ती परीक्षा के तहत 12 नवंबर को (Canceled exam will be on 11th December) दूसरी पारी की निरस्त हुई परीक्षा को लेकर नया टाइम टेबल जारी हो गया है. ये परीक्षा अब 11 दिसंबर को होगी.

राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के आड़े रहा वन क्षेत्र, रूट से हट सकता है पूर्वी राजस्थान

राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में निर्धारित रूट में बदलाव (Route of Bharat Jodo Yatra In Rajasthan) हो सकता है. निर्धारित रूट से पूर्वी राजस्थान हट सकता है. इसके पीछे मुख्य कारण वन्यजीव क्षेत्र है.

Rajasthan High Court: यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को राहत, एकल पट्टा प्रकरण में एसीबी कोर्ट की कार्रवाई रद्द करने के आदेश

एकल पट्टा प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल (gives relief to UDH Minister Shanti Dhariwal) को बड़ी राहत दी है. अदालत ने एसीबी कोर्ट में चल रही प्रोटेस्ट पिटिशन सहित अन्य आपराधिक कार्रवाई को शांति धारीवाल की हद तक रद्द कर दिया है.

केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा पूनिया राजस्थान बीजेपी में 'उगता सूरज', पूनिया बोले भावार्थ व्यक्तिगत नहीं

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया को 'उगता सूरज' कहकर (Meghwal Said Poonia as Rising sun of Rajasthan BJP) राजनीतिक गलियारों में नई अटकलों को हवा दे दी है. रही-सही कसर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ये कहकर पूरी कर दी की पूनिया उगता हुआ नहीं बल्कि पूर्ण सूरज है. अब इस पूर्ण और उगते हुए सूरज पर पूनिया सफाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस बयान की व्यक्तिगत व्याख्या नहीं करनी चाहिए.

सीएमओ में बेरोजगारों की 20 सूत्री मांगों को लेकर हुई वार्ता, सरदार शहर में निकालेंगे बेरोजगार रैली

सीएमओ में बेरोजगारों और अधिकारियों के बीच (Negotiations between the unemployed and officials) में वार्ता हुई. करीब 1 घंटे चली बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी है. उपेन यादव ने बताया कि प्रदेश के चिकित्सा महकमे में लंबित भर्तियों को लेकर जल्द मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप रांका अधिकारियों की मीटिंग लेने की बात कही है. उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि यदि धोखा होता है तो दोबारा सड़कों पर उतरेंगे.

सरदारशहर उपचुनाव 2022 : अशोक कुमार पिंचा चार बार हारे, जनता की सहानुभूति की उम्मीद में बीजेपी

सरदारशहर उप चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने परंपरागत उम्मीदवार अशोक कुमार पिंचा को उम्मीदवार बनाया (Sardarshahar by election 2022) है. 4 बार विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके पिंचा पर जनता की सहानुभूति की उम्मीद में बीजेपी ने इस बार फिर से भरोसा जताया है. पूनिया ने कहा चार बार हार की सहानुभूति मिलेगी.

Special: मुकुंदरा में बाघों के इलाके में बघेरों का कब्जा, क्या होगा संघर्ष या बनेगा सामंजस्य

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 86 से ज्यादा लेपर्ड हैं. यह किसी भी टाइगर रिजर्व में मौजूद लेपर्ड (Mukundra Hills Tiger Reserve In Kota) की सर्वाधिक संख्या है. इससे साफ है कि टाइगर के लिए घोषित टेरिटरी में बेघरों ने कब्जा किया हुआ है. वहीं रिजर्व को फिर से आबाद करने के लिए टाइगर को शिफ्ट किया जा रहा है. ऐसे में जब वो अपनी टेरिटरी बना लेगा तब लेपर्ड और बाघों के बीच में संघर्ष हो सकता है. लेकिन अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं. पढ़िए पूरी खबर....

जोधपुर लाया गया सिनेरियस गिद्ध ओखी, प्रवासी पक्षियों के अध्ययन में होगा उपयोगी

जोधपुर में सिनेरियस गिद्ध 'ओखी' को लाया गया है. ओखी को उसके प्रजाति के गिद्धों के समूह में छोड़ा जाएगा. अगर ये (Cinereous vulture Okhi brought to Jodhpur) कवायद सफल होती है तो प्रवासी पक्षियों के बारे में और जानकारी मिल सकेगी, जो रिसर्च के लिए भी काफी लाभदायक होगा. भारतीय वन्यजीव संस्थान के रिसर्च स्कॉलर जोधपुर में इस पर काम कर रहे हैं. पढ़िए रिपोर्ट...