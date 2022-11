Loot in Jodhpur: अनाज व्यापारी से दिनदहाड़े 81 लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

जोधपुर के फलोदी में अनाज व्यापारी से दिनदहाड़े 81 लाख रुपये (81 lakh looted from grain trader) की लूट हो गई. व्यापारी बैंक से रुपये लेकर स्कूटर से जा रहा था तभी रास्ते में कार सवार चार बदमाश उसका रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए.

G 20 शेरपा बैठक को लेकर उपजा विवाद, पूर्व राजपरिवार सदस्य ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र

उदयपुर में दिसंबर में होने वाली G 20 की शेरपा बैठक को लेकर (Controversy erupts over G 20 Sherpa meeting) विवाद खड़ा गया है. विवाद कार्यक्रम के आयोजन स्थल को लेकर हुआ है. पूर्व महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ के पुत्र विश्वराज सिंह ने पीएम, विदेश मंत्री, पर्यटन मंत्री को पत्र लिखकर बताया है कि कार्यक्रम जहां आयोजित हो रहा है उसका मामला कोर्ट में चल रहा है. ऐसे में वहां आयोजन करना गलत है.

देसी-विदेशी कंपनियों की दूसरी पसंद बना राजस्थान, पहले स्थान पर अब भी गुजरात

अलवर सहित पूरे प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयां लग (Industrial units in Rajasthan) रही है. ऐसे में शहरों के विकास के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी खुल रहे हैं. जिससे सरकार के प्रयास भी सफल हो रहे हैं. देश में गुजरात के बाद सबसे ज्यादा निवेश राजस्थान (Increased investment in Rajasthan) में हो रहा है. बीते सालों की तुलना में निवेश में बढ़ोतरी हुई है. माइनिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक, सड़क व इन्फ्राट्रक्चर में बड़ा निवेश हुआ है.

Special : जीएम सीड से 'मिठास' में घुल सकती है 'कड़वाहट'...शहद उत्पादन को लग सकती है 1000 करोड़ की चपत

देश में सरकार करीब 20 वर्ष बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) सरसों की खेती को (Genetically Modified Mustard Cultivation) मंजूरी देने जा रही है. लेकिन सरकार की इस तैयारी के साथ ही देशभर के किसान और शहद उत्पादकों के विरोध के स्वर उठने लगे हैं. ऐसा क्यों और क्या कहते हैं जानकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट...

Sirohi Road Accident : कार और ट्रक में टक्कर, उत्तराखंड के चार लोगों की मौके पर मौत

राजस्थान के सिरोही जिले में शिवगंज-सुमेरपुर नेशनल हाईवे पर (Road Accident in Sirohi) शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. ट्रक और कार की आमने-सामने की टक्कर हो गई. हादसे में कार सवार चार लोगों की मौके पर मौत हो गई.

हरीश चौधरी का गहलोत पर सीधा हमला, कहा- मेरा सवाल मुख्यमंत्री से, इसमें नौकरशाही का रोल नहीं

ओबीसी आरक्षण में चल रही विसंगति को लेकर मुखर कांग्रेस विधायक व पंजाब प्रभारी हरीश चौघरी ने शुक्रवार को जयपुर में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए सीएम गहलोत पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से सवाल किया है. इसमें नौकरशाही का कोई रोल नहीं है.

मालखाने से हथियार गायब होने का मामला: कर्नल टॉड की भेंट की हुई चांदी की दो पिस्टल भी गुम

भीलवाड़ा पुलिस लाइन के मालखाने से हथियार गायब होने के मामले (case of weapon lost from Bhilwara arsenal) में नई जानकारी सामने आई है. जांच में सामने आया है कि वर्ष 1820 में तत्कालीन बनेड़ा राजाधिराज भीम सिंह को कर्नल जेम्स टॉड की ओर से भेंट की हुई चांदी की दो बेशकीमती पिस्टल भी गायब है.

जोधपुर में CM गहलोत ने की जमकर सियासी बात लेकिन OBC आरक्षण पर साधी चुप्पी

राजस्थान में ओबीसी आरक्षण की विसंगति (Rajasthan OBC Reservation) को लेकर युवा आंदोलनरत हैं तो पार्टी के विधायक अब अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं. लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद सीएम इस मुद्दे पर (CM Gehlot silent on OBC reservation) कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं.

Exclusive: भाजपाई मुझसे ज्यादा हिंदुत्व नहीं जानते, कल्ला ने दी खुली चुनौती- करें मुझसे धर्म पर बहस

दो दिन के दौरे पर बीकानेर आए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भाजपा को खुली चुनौती दी है (BD Kalla attacks BJP). हिन्दू धर्म पर बहस करने की. एक सभा में कल्ला ने धर्म को लेकर अपनी गहरी समझ का परिचय देने का प्रयास भी किया. ओम शब्द से लेकर उपनिषद् और वेद पुराण में लिखी बातों का अर्थ समझाया. यहीं पर उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया!

सरदारशहर विधानसभा उपचुनाव में दांव पर BJP के दो नेताओं की प्रतिष्ठा, एक की जन्मभूमि तो दूसरे की है कर्मभूमि

सरदारशहर विधानसभा सीट (Sardarshahr assembly seat) पर उपचुनाव होना है, लेकिन अबकी इस सीट पर बीजेपी के दो बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर (Reputation of two BJP leaders at stake) लगी है. एक ओर सरदारशहर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की जहां कर्मभूमि है तो वहीं, दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की यह जन्मभूमि है.