सीकर में भीषण सड़क हादसा : पिकअप पहले बाइक फिर ट्रक से टकराई, अब तक 9 लोगों की मौत...

राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला में भीषण सड़क हादसे में (Khandela Road Accident) 9 लोगों की मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाते हुए जांच में जुट गई है. घटना की सूचना पर संसद सुमेधानंद सरस्वती और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया भी पलसाना राजकीय चिकित्सालय पहुंचे.

Murder in Alwar: लोहे के पलटे से हमला कर युवक की हत्या, परिजनों ने लगाया जाम

अलवर में बाइक सवार दो युवकों पर करीब आधा दर्जन चार पहिया वाहन सवार बदमाशों ने हमला कर दिया. बदमाशों ने एक युवक के सिर पर लोहे के पलटे से (Youth killed by attacking with iron road) हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने मनाया नव वर्ष, बोले-जैसलमेर का इतिहास है गौरवशाली

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जैसलमेर में (Anurag Thakur in Jaisalmer on new Year ) नववर्ष का स्वागत किया. मीडिया से बातचीत में उन्होंने जैसलमेर के इतिहास को गौरवशाली बताते हुए कला, संस्कृति की तारीफ की.

इटावा में हादसा: अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, दंपती की मौत...3 घायल

कोटा के इटावा में रविवार को एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई. हादसे में दंपती की मौत (couple died in Kota road accident) हो गई जबकि कार में सवार तीन अन्य लोग घायल हो गए. तीनों घायलों को कोटा रेफर कर दिया गया है.

नए साल के जश्न में खूब छलके जाम, 2 दिन में 111 करोड़ रुपए की बिकी शराब

राजस्थान में नए साल के जश्न पर लोग 111 करोड़ रुपए (Record breaking liquor sales in Rajasthan) की शराब गटक गए. इस दौरान लोगों ने जमकर विदेशी शराब भी पी. वहीं, जयपुर में इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए 150 अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए थे.

NEET UG 2022: राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 2246 सीटें भी आवंटित, दो हजार करोड़ से ज्यादा की फीस मिलेगी

वेकेंट सीट मैट्रिक्स के मुताबिक राजस्थान के गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल संस्थानों में एमबीबीएस की कोई सीट रिक्त नहीं है. प्राइवेट (Rajasthan Private Medical Colleges seat allotment) मेडिकल कॉलेजों की 2246 सीटें भी आवंटित की जा चुकी है. ऐसे में एमबीबीएस की सीटें आवंटित की जा चुकी हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक दो हजार करोड़ से ज्यादा की फीस प्राइवेट कॉलेजों को मिलेगी.

डकैत केशव गुर्जर को पकड़ने को डांग में पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, नहीं मिला कोई सुराग

इनामी डकैत केशव गुर्जर को पकड़ने में एक बार फिर पुलिस (Police action in Dang to catch prize dacoit) नाकाम रही है. मुखबिर की सूचना पर शनिवार को डांग क्षेत्र में कार्रवाई की गई. लेकिन डैकत और उसके गैंग का कोई सुराग नहीं मिला.

Hostel Boys Ruckus: नए साल की खुमारी में मगरूर युवाओं ने बढ़ाई परेशानी, रात भर हंगामे पर कई हिरासत में

अलवर में नए साल के जश्न के दौरान युवाओं ने जमकर (Hostel boys create ruckus in Alwar) हुड़दंग किया. इस दौरान स्थानीयों से मारपीट और पुलिस के साथ अभद्रता के आरोप में कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है.

पूनिया का गहलोत सरकार पर हमला, बोले- इस सरकार को उखाड़ फेंकने का एकलिंगजी के दर पर लिया संकल्प

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया साल के पहले दिन उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मेवाड़ के आराध्य देव भगवान एकलिंगजी के मंदिर में मत्था टेका. इसके बाद (Satish Poonia attack on Gehlot government) मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो यहां एकलिंगजी के दर पर प्रदेश की गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है.

Electric buses in Jaipur : नए साल में शहर को मिलेगी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, ट्रैवल कार्ड से कर सकेंगे सफर

राजधानी जयपुर की सड़कों पर जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई (Electric buses in Jaipur) दिखेंगी. सरकार पहले 100 बसें लीज पर लेकर शुरुआत करेगी, जिसे बाद में 300 कर दिया जाएगा. इसके साथ ही जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस को हाईटेक बनाने के लिए ट्रेवल कार्ड की सुविधा भी शुरू की जा रही है.