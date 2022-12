Haath Jodo Campaign: दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, राजस्थान में कैसे बनेगी बात! ये बड़ा सवाल

कांग्रेस के AICC और PCC पदाधिकारी आज दिल्ली में जुटेंगे. यहां हाथ से हाथ जोड़ो अभियान (Haath Jodo Campaign) पर विस्तार से चर्चा होगी. भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए इस अभियान को भी सक्सेसफुल बनाने की तैयारी की जा रही है. इस बार योजना ब्लॉक, पंचायत और बूथ लेवल पर लोगों से जुड़ने की है. यहां तक तो सब ठीक है लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के सामने यही ब्लॉक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं!

हरीश चौधरी का सीएम गहलोत पर बड़ा आरोप- राजस्थान में तीसरी पार्टी गहलोत की प्रायोजित पार्टी

पंजाब कांग्रेस प्रभारी और बायतु विधायक हरीश चौधरी ने सीएम अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप (Harish Chaudhary big allegation on CM Ashok Gehlot) लगाया है. चौधरी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के अलावा एक तीसरी पार्टी है, जो सीएम अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है. पढ़िए पूरी खबर...

राजस्थान में एक बार फिर बिजली संकट, मैनेजमेंट में विफल रहा ऊर्जा विकास निगम

शुक्रवार से राजस्थान के ग्रामीण व शहरी इलाकों (Rajasthan power crisis) के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की कटौती शुरू हो गई. लेकिन जारी शेड्यूल से फिलहाल जिला मुख्यालयों को दूर रखा गया है. खैर, ऐसी स्थिति क्यों आई, इसके पीछे की क्या वजहें रही, चलिए जानते हैं...

अब रंधावा टटोलेंगे विधायकों के मन, सुखजिंदर 28 से राजस्थान का प्रभार संभालेंगे

28 दिसंबर से राजस्थान प्रभारी रंधावा जयपुर ग्रामीण और शहर के विधायकों और प्रमुख नेताओं के फीडबैक से शुरू करेंगे राजस्थान का काम (Sukhjindra will take charge of Rajasthan), जनवरी तक सभी संभागों का लेंगे फीडबैक, विधायकों से करेंगे अलग से चर्चा

राजस्थान में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस, राहुल के जय सियाराम के नारे को बुलंद कर रहे गहलोत

राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election) होने हैं. ऐसे में अब चुनावी फतह के लिए प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने राहुल गांधी के जय सियाराम के नारे को बुलंद करना शुरू कर दिया है. जिसकी बानगी अब सीएम गहलोत की सभाओं में भी देखने को मिल रही है. यानी कुल मिलाकर कहें तो गहलोत भाजपा और संघ को सियासी पटखनी देने को सॉफ्ट हिन्दुत्व की लाइन पर चल पढ़े हैं...

RPSC: वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, अंग्रेजी विषय में 66.99 फीसदी अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

राजस्थान लोक सेवा आयोग की (Rajasthan Public Service Commission) ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग ) भर्ती परीक्षा 2022 के तहत शुक्रवार को ग्रुप बी की अंग्रेजी विषय की परीक्षा का आयोजन सुबह के सत्र में हुआ. जिसमें कुल 69.99 फीसदी अभ्यर्थी उपस्थित रहे.

निष्कासित बीजेपी MLA शोभारानी ने CM गहलोत के लिए मांगी दुआ!

भाजपा से निष्कासित विधायक शोभारानी कुशवाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफों के पुल बांधे हैं (Expelled BJP MLA Shobharani Kushwah). कहा है कि सीएम ने बहुत कुछ किया है. यही वजह है कि वो गहलोत के लिए खास दुआ मांगती हैं. उन्होंने अपने मन की बात धौलपुर में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में कही.

सहकर्मियों ने ली फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय की जान, हत्या की वजह जान आप भी हो जाएंगे हैरान

जयपुर में फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी (Flipkart delivery boy murder case) गई. घटना से नाराज मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार दिया. साथ ही उन्होंने मांग कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक वो शव को नहीं लेंगे. हालांकि, पुलिस परिजनों को समझाने की कोशिश में लगी है. साथ ही आरोपियों की तलाश में उनके संबंधित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है.

Rajasthan Winter Alert: शीतलहर के बीच गलन भरी सर्दी से छूट रही कंपकपी, कई जगहों पर छाया कोहरा

राजस्थान में ठंड का दौर अब शुरू हो गया है, प्रदेश में ठंड (Rajasthan Winter Alert) के साथ-साथ घना कोहरा भी छा रहा है. तापमान में लगातार हो रही गिरावट से दिन में ठिठुरन का एहसास होने लगा है. मौसम विभाग की मानें तो 23 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच सर्दी में इजाफा होने की संभावना जताई गई है.

Gold and Silver Price Today: सोना और चांदी के भाव गिरे, जानिए आज के भाव

Gold and Silver Price Today: जयपुर के स्थानीय सर्राफा बाजार (Jaipur Sarafa market) में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. जानिए आज के भाव...