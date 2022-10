Rajasthan High Court: कांस्टेबल के वकील को थप्पड़ मारने के मामले में कोर्ट ने सुनाया ये फैसला...

एक पुलिस कांस्टेबल के कोर्ट की अवमानना मामले में गवाह के रूप में पेश होते हुए बचाव पक्ष के वकील को थप्पड़ मारने के मामले में हाईकोर्ट ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया (Court decision on constable who slapped advocate) है. मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की महिमा महत्वपूर्ण है. इस मामले में कांस्टेबल ने बिना शर्त माफी भी मांग ली थी.

सीएम गहलोत का मोरबी दौरा, कहा- हादसे की जांच के लिए बने उच्च स्तरीय कमेटी

गुजरात के मोरबी में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटनास्थल का (Morbi bridge collapsed in Gujarat) दौरा किया. सीएम ने हादसे में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की. साथ ही गहलोत ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच की मांग की.

बाल वाटिकाओं में लगाए जाएंगे एनटीटी शिक्षक, करना होगा तीन महीने का अंग्रेजी ब्रिज कोर्स

प्रदेश की गहलोत सरकार ने एनटीटी शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है. अब NTT शिक्षक बाल वाटिकाओं में लगाये (NTT teachers to be appointed in Bal Vatikas) जायेंगे. इसके लिए सरकार इन सभी शिक्षकों को तीन महीने का अंग्रेजी में ब्रिज कोर्स कराएगी. इनके वेतन और मानदेय भी शिक्षा विभाग की ओर से दिए जाएंगे.

Special : मानगढ़ धाम से प्रधानमंत्री करेंगे राजस्थान में चुनावी शंखनाद, आदिवासियों के जरीए सत्ता वापसी की तैयारी

वर्ष 2023 के अंत तक राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं. प्रदेश में कांग्रेस अभी अंतर्कलह में उलझी हुई है. जबकि प्रमुख विपक्षी दल ने अपनी चुनावी रणभेरी बजाने की तैयारी पूरी कर (PM Modi Visit to Mangarh Dham) ली है. बीजेपी की और से इस चुनावी रण का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम से करने जा रहे हैं.

स्कूलों में अर्धवार्षिक और वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा की तारीखों में टकराव, शिक्षकों ने की ये मांग

प्रदेश के स्कूलों में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा और वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा की तिथियों में टकराव की स्थिति बन गई (Clash in half yearly and senior teachers exam date) है. इसे लेकर राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ने स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 5 जनवरी से कराने की मांग की है. उनका कहना है कि शिक्षक दोनों परीक्षाओं को एक साथ आयोजित नहीं करवा सकते हैं.

NCW अध्यक्ष का राजस्थान DPG पर बड़ा आरोप, कहा- लाठर महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं...

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मौजूदा डीजीपी पर आरोप लगाया है (Rekha Sharma allegations on DGP) कि वो प्रदेश की महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं हैं. आयोग तीन दिन से उनसे मिलने का समय मांग रहा है, लेकिन वो मिलना नहीं चाह रहे हैं. बात की तो जवाब दिया कि मैं रिटायर होने वाला हूं. अपने पर्सनल काम वाइंड अप कर रहा हूं. बात करने के लिए जूनियर को भेजता हूं.

RSCW अध्यक्ष रेहाना रियाज ने बच्चियों के खरीद-फरोख्त मामले को बताया पुराना, भाजपा पर साधा निशाना

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा (Rehana Rayaz visits Bhilwara) पहुंची. भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक के साथ पंडेर की घटना को लेकर बैठक ली. इस दौरान रेहाना रियाज ने गहलोत सरकार के महिला अत्याचार के प्रति संवेदनशील होने की वकालत की.

धर्मेंद्र राठौड़ और गावड़िया को डोटासरा की चेतावनी, कहा- मर्यादा में रहें...गाइडलाइन का ध्यान रखें

कांग्रेस नेताओं के बयानबाजी फिर पार्टी की मुश्किल बढ़ा दी है. विधायक रामनिवास गावड़िया और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के बीच बयानबाजी पर (Dotasara warning to Dharmendra Rathod and Gavadia) पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को मर्यादा में रहने की चेतावनी देने के साथ गाइडलाइन को लेकर भी चेताया.

CM गहलोत के बारां दौरे से पहले विधायक की चिट्ठी ने बढ़ाई इस मंत्री की परेशानी, उठाया अवैध खनन का मुद्दा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 नवंबर को बारां के (CM Ashok Gehlot visits Baran) दौरे पर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं. वहीं सूबे के खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया (Mines Minister Pramod Jain Bhaiya) व उनकी टीम लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं व जिला पदाधिकारियों संग बैठक लेने में लगे हैं. इस बीच सांगोद से विधायक भरत सिंह की सीएम को एक मंत्री के खिलाफ लिखी (Former Minister Wrote letter to CM) चिट्ठी ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है.

अलवर में स्पा सेंटर पर रेड, युवक-युवती डिटेन...नाबालिग भी शामिल

अलवर में एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में युवक-युवती को (Police raid in Spa Center in Alwar) हिरासत में लिया है. इनमें नाबालिग भी शामिल हैं. पुलिस पूछताछ कर रही है.