राजस्थान एकीकरण दिवस: राज्य के 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज, 10 में से 9 व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस से कवर

राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 1 नवंबर, 1956 को पूरी हुई. तब से लेकर अब तक प्रदेश ने मेडिकल क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं. एकीकरण के दौरान राज्य में एसएमएस ही महज एक मेडिकल कॉलेज था. अब प्रदेश के 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पर काम हो रहा (Medical colleges in Rajasthan) है.

बेटे की पिटाई से घायल पिता ने तोड़ा दम, जंगल में छुपे आरोपी पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़ के पानगढ़ थाना क्षेत्र में एक पुत्र ने अपनी वृद्ध पिता की इतनी पिटाई कि उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो (old Man died after assaulted by his son) गई. आरोपी पुत्र अपने पिता की पिटाई कर फरार हो गया था. पुलिस ने आरोपी पुत्र को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी बेटा मारपीट कर जंगल में ​छुप गया था.

एडीजे भर्ती परीक्षा 2020 को लेकर बार काउंसिल ने की बैठक, उत्तर पुस्तिका दोबारा जांचने की मांग

एडीजे भर्ती परीक्षा 2020 को लेकर रविवार को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की कार्यकारिणी सभा की बैठक हुई. बैठक में एडीजे भर्ती परीक्षा-2020 से संबंधित विभिन्न बार संघों और अधिवक्ताओं से प्राप्त ज्ञापन और पत्रों पर विचार-विमर्श किया गया.

अंजस महोत्सव: पुरानी जड़ों से जुड़े रहने के साथ नई चीजों का अवलोकन भी जरूरी- इला अरुण

जोधपुर के गढ़ गोविंद में आयोजित अंजस महोत्सव में अभिनेत्री और गायिका इला अरुण ने (Anjas Mahotsav 2022 in Jodhpur) राजस्थानी भाषा और लोक गीतों को जिंदा रखने की बात करते हुए कहा कि राजस्थानी उच्चारण जानने से आज भी लोक गीतों की रचना की जा सकती है.

राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग की तबीयत बिगड़ी, उपचार के लिए मेडिकल टीम के साथ जयपुर रवाना

राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग की रविवार को दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ (Minister Subhash Garg health deteriorated) गई. आरबीएम जिला अस्पताल में जरूरी जांच के बाद उन्हें एंबुलेंस से जयपुर रवाना कर दिया गया. जिला अस्पताल में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और जिला कलेक्टर भी मंत्री से मिलने पहुंचे.

Cm Gehlot in Abu Road: सीएम गहलोत पहुंचे आबूरोड, विधायक व कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

सीएम अशोक गहलोत रविवार को आबूरोड (Cm Ashok Gehlot in Abu Road) पहुंचे. जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे.

PHC में अव्यवस्थाओं से गुस्साए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, कई महीनों से डॉक्टर का पद खाली

जयपुर जिले के बस्सी क्षेत्र के कानोता प्रथामिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों की मानें तो 6 महीनों से अस्पताल में डॉक्टर का पद रिक्त है.

अजब जुनून...ढाई इंच के पहियों पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर...

एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य से कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए निकली अतुल्य भारत रोलर स्केटिंग यात्रा रविवार को (Roller Skating Tour reached Chittorgarh) चित्तौड़गढ़ पहुंची. व्यस्त सड़क मार्ग पर वाहनों के पीछे कतार बद्ध स्केटिंग करते बच्चों को देखकर राहगीर भी थम गए. वाहन चालकों ने भी गाड़ियां रोक दीं. जैसे ही स्केटिंग यात्रा सुभाष चौक पहुंची परिषद के कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम के जयकारों के साथ उनका हौसला बढ़ाया. राजेश डोगरा के नेतृत्व में यह यात्रा 25 दिसंबर को कन्याकुमारी पहुंचकर संपन्न होगी. करीब 5000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान 13 राज्य और 10 हजार गांवों से यात्रा निकलेगी.

DA Hike in Rajasthan : 8 लाख राज्य कर्मचारियों को सीएम का तोहफा, मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 5वें और 6ठें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों (DA hike for Rajasthan govt employees) और कार्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन को मंजूरी दे दी है. 1 जुलाई 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी.

मादक पदार्थ की तस्करी करते बीएसएफ इंस्पेक्टर सहित तीन तस्कर गिरफ्तार, हथियार भी बरामद

कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने रविवार को मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में एक बीएसएफ इंस्पेक्टर और दो अन्य को गिरफ्तार किया (Inspector and 2 others arrested in smuggling) है. तीनों से 1 किलो 385 ग्राम अफीम, 70300 रुपए और तस्करी में प्रयुक्त एक लग्जरी वाहन बरामद किया गया. नॉर्थ वेस्ट मणिपुर में तैनात इंस्पेक्टर असम से अफीम की तस्करी कर अपनी कार से जयपुर लाता था. दो अन्य आरोपी इसे जयपुर व आसपास के ग्रामीण इलाकों में सप्लाई करते थे. इंस्पेक्टर के घर की तलाशी में मादक पदार्थ और हथियार बरामद हुए हैं.