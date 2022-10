Cm Gehlot in Abu Road: सीएम गहलोत पहुंचे आबूरोड, विधायक व कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

सीएम अशोक गहलोत रविवार को आबूरोड (Cm Ashok Gehlot in Abu Road) पहुंचे. जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे.

PHC में अव्यवस्थाओं से गुस्साए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, कई महीनों से डॉक्टर का पद खाली

जयपुर जिले के बस्सी क्षेत्र के कानोता प्रथामिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों की मानें तो 6 महीनों से अस्पताल में डॉक्टर का पद रिक्त है.

अजब जुनून...ढाई इंच के पहियों पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर...

एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य से कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए निकली अतुल्य भारत रोलर स्केटिंग यात्रा रविवार को (Roller Skating Tour reached Chittorgarh) चित्तौड़गढ़ पहुंची. व्यस्त सड़क मार्ग पर वाहनों के पीछे कतार बद्ध स्केटिंग करते बच्चों को देखकर राहगीर भी थम गए. वाहन चालकों ने भी गाड़ियां रोक दीं. जैसे ही स्केटिंग यात्रा सुभाष चौक पहुंची परिषद के कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम के जयकारों के साथ उनका हौसला बढ़ाया. राजेश डोगरा के नेतृत्व में यह यात्रा 25 दिसंबर को कन्याकुमारी पहुंचकर संपन्न होगी. करीब 5000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान 13 राज्य और 10 हजार गांवों से यात्रा निकलेगी.

DA Hike in Rajasthan : 8 लाख राज्य कर्मचारियों को सीएम का तोहफा, मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 5वें और 6ठें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों (DA hike for Rajasthan govt employees) और कार्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन को मंजूरी दे दी है. 1 जुलाई 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी.

मादक पदार्थ की तस्करी करते बीएसएफ इंस्पेक्टर सहित तीन तस्कर गिरफ्तार, हथियार भी बरामद

कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने रविवार को मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में एक बीएसएफ इंस्पेक्टर और दो अन्य को गिरफ्तार किया (Inspector and 2 others arrested in smuggling) है. तीनों से 1 किलो 385 ग्राम अफीम, 70300 रुपए और तस्करी में प्रयुक्त एक लग्जरी वाहन बरामद किया गया. नॉर्थ वेस्ट मणिपुर में तैनात इंस्पेक्टर असम से अफीम की तस्करी कर अपनी कार से जयपुर लाता था. दो अन्य आरोपी इसे जयपुर व आसपास के ग्रामीण इलाकों में सप्लाई करते थे. इंस्पेक्टर के घर की तलाशी में मादक पदार्थ और हथियार बरामद हुए हैं.

Theft in Bharatpur: दुकान से 1.20 लाख रुपये से भरा बैग गायब, घटना सीसीवीटी कैमरे में कैद

भरतपुर जिले के नदबई कस्बे स्थित दुकान से चोर ने एक व्यक्ति का 1.20 लाख रुपये से भरा बैग पार कर (Theft in Bharatpur) दिया. पूरी घटना सीसीवी कैमरे में कैद हो गई. पीड़ित ने नदबई थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है.

उदयपुर-अहमदाबाद नए ब्रॉडगेज ट्रैक पर दौड़ेगी ट्रेन, PM Modi कल दिखाएंगे हरी झंडी

उदयपुर-अहमदाबाद ब्रॉडगेज रेल लाइन का उद्धाटन 31 अक्टूबर को होगा. इस ट्रैक पर चलने वाली पहली ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अहमदाबाद के असारवा से हरी झंडी दिखा रवाना करेंगे. उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा के अनुसार इस ट्रैक पर एक सुपरफास्ट और एक पैसेंजर ट्रेन (Udaipur to Ahmedabad train service) चलेंगी.

आदिवासियों की आस्था के केंद्र मानगढ़ धाम में पीएम मोदी करेंगे सभा, 110 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले स्थित मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर को सभा करने आ (PM Modi visit to Rajasthan Mangarh Dham) रहे हैं. आदिवासी बहुल धाम में पीएम मोदी का आना राजनैतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा. पीएम इस दौरे से गुजरात की 27 आदिवासी सीटों को भी साधने की कोशिश करेंगे.

ध्वजारोहण कर सीएम करेंगे पुष्कर कार्तिक मेला का शुभारंभ, सीएम का कार्यक्रम हुआ जारी

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 नवंबर को पुष्कर कार्तिक मेला 2022 का शुभारंभ ध्वजारोहण कर करेंगे. इस दौरान सीएम ब्रह्मा मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए एंट्री प्लाजा का भी उद्घाटन करेंगे. सीएम के इस दौरे का पूरा कार्यक्रम रिलीज हो गया है.

Rape in Jaipur: व्यापार बढ़ाने का झांसा दे बिजनेस वूमेन के साथ रेप, अश्लील वीडियो बना किया ब्लैकमेल

जयपुर जिले में एक व्यक्ति ने एक बिजनेस वूमन को ऑनलाइन कंपनी में व्यापार बढ़ाने का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर महिला के परिजनों को भी भेज (Rape in Jaipur) दिया. आरोपी की हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने शनिवार को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.