मनोरोग चिकित्सक के घर पर मिली NDPS श्रेणी की दवाइयां, CBN के रडार पर कई मेडिकल स्टोर

जयपुर के मनोरोग चिकित्सक के घर से NDPS श्रेणी की दवाइयां बरामद की गई है. ड्रग कंट्रोल और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की संयुक्त छापेमारी में ये दवाइयां मिलीं (Drug Control and CBN Raid In Jaipur). अब रडार पर कई मेडिकल स्टोर्स हैं. टीम ने मंगलवार रात ये कार्रवाई की.

Alwar Fateh jang Gumbad: मुगलिया-राजपूताना स्थापत्य कला की अनूठी सौगात है ये मकबरा

फतेह जंग गुंबद मुगलिया स्थापत्य कला की बेहतरीन मिसाल है. ये गुंबद शाहजहां के मंत्री, अलवर के गर्वनर और खानजादा वंश से जुड़े योद्धा की याद में बनाया गया. यहीं उन्हें दफनाया गया था (Alwar Fateh jang Gumbad). बलुआ पत्थर से बनी पांच मंजिला इमारत इतिहास को समेटे है लेकिन अफसोस की प्रशासन की अनदेखी ने इसे वो मुकाम नहीं दिलवाया जिसकी ये हकदार थी.

Cyber Fraud In Jaipur: पिता का मोबाइल देख रहा था बेटा, जानें कैसे 20 मिनट में गंवाए 2.43 लाख!

राजधानी के गलता गेट थाना इलाके में साइबर ठगों के झांसे में आकर एक बेटे ने अपने पिता को लाखों रुपए की चपत लगा डाली (Cyber Fraud In Jaipur). जब पिता को बेटे की हरकतों का पता चला तब तक खाते से 2.43 लाख रुपए जा चुके थे.

सवालों के घेरे में स्वास्थ्य सुरक्षा! दो माह बाद भी नहीं बन सकी सेलेक्ट कमेटी, जानें इसके पीछे की वजह

राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल (Right to Health Bill in Rajasthan) को प्रवर समिति को भेजे दो माह से ऊपर हो गए. इसके बावजूद अभी तक सरकार ने सेलेक्ट कमेटी तक नहीं बनाई है. ऐसे में सरकार के इस लापरवाह रवैए से (Allegations of negligence on Gehlot govt) सामाजिक संगठन खासा परेशान हैं.

Rajasthan Sextortion Case: सीडी या एमएमएस से पश्चिमी राजस्थान में सेक्सटार्शन, पांच गिरफ्तार

बाड़मेर पुलिस ने एक हाईप्रोफाइल सेक्सटॉर्शन केस का पर्दाफाश किया है. कोतवाली थानाधिकारी गंगाराम खावा के मुताबिक जिले के एक पीड़ित शख्स की शिकायत पर पड़ताल करते हुए एक के बाद एक कई खुलासे होते गए (Rajasthan Sextortion Case). मामला बड़े बड़ों से जुड़ा है शायद इसलिए जोधपुर रेंज आईजी पी. राम बाड़मेर में डेरा डाले बैठे हैं. सूत्रों की माने तो इस केस में पश्चिमी राजस्थान के बड़े जन प्रतिनिधि का नाम भी शामिल है, ये नेता इस Sextortion Gang से पीड़ित बताए जा रहे हैं.

संतों की चेतावनी: क्रेशर बंद कराने के लिए अब आदिबद्री धाम में भागवत कथा, मांग नहीं मानी तो 9 से महापड़ाव!

आदिबद्री धाम के संत समूह ने प्रदेश सरकार को चेताया है. इसके साथ ही साधुगण 1 दिसंबर से भागवत कथा और भंडारे का भी आयोजन कर रहे हैं (Bhagwat Katha at Adibadri Dham). इनकी मांग है कि क्षेत्र में क्रेशर बंद कराए जाएं.

सरकारी कॉलेज में MBBS सीट दिलाने के नाम पर 11.41 लाख की ठगी

पुलिस ने बताया कि परिवादी श्रीगंगानगर से है. उसने अपनी लिखित शिकायत में बताया कि उसकी बेटी ने नीट 2021 की परीक्षा उत्तीर्ण की उसके बाद जिन कॉलेज में एडमिशन मिलने की संभावना थी वहां पर काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया (online MBBS Admission Fraud). वो जगह जगह जा भी रही थी. इसी दौरान उन्हें फ्रॉड मिला जिसने सरकारी कॉलिज में दाखिले का भरोसा दिलाया.

सिरोही में नकाबपोश बदमाशों का आतंक, एक बार फिर ATM उखाड़ ले गए शातिर

सिरोही में बदमाशों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार की रात को जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में कुछ अज्ञात बदमाश एक बार फिर (ATM robbery in Sirohi) एटीएम उखाड़ ले गए. घटना के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

राज्यवर्धन राठौड़ की 'कुर्सी बचाओ स्कीम' विश्वेंद्र सिंह को अखर गई, दी नेक सलाह!

राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की कुर्सी बचाओ स्कीम वाले बयान पर प्रदेश सरकार के कबीना मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने पलटवार किया है (Vishvendra Attacks Rajyavardhan Singh Rathore). नसीहत के साथ खरा से जवाब दिया है. मंत्री भरतपुर दौरे पर आए थे. इस दौरान उन्होंने और कई मुद्दों पर अपनी राय रखी.

Rajasthan Winter Alert: उत्तरी हवाओं का बढ़ रहा असर, तापमान में गिरावट का दौर जारी

राजस्थान में उत्तरी हवाओं का असर बढ़ रहा (Rajasthan Winter Alert) है, जिससे तापमान में गिरावट का दौर जारी है. मौसम विभाग की मानें तो आगामी 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा. विभाग के अनुसार दिसंबर के दूसरे सप्ताह में सर्दी बढ़ने के आसार हैं.