नहीं बनी सहमति ! गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच आज फिर होगी वार्ता, बैंसला बोले- अभी रिजल्ट शून्य

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच दूसरे दौर की वार्ता में भी कोई सहमति नहीं बनी है. संघर्ष समिति के साथ आज फिर शाम को 5 बजे बैठक होगी. बैठक के बाद गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा कि वार्ता का रिजल्ट अभी शून्य है, जबकि मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि सिर्फ एक बिंदु पर सहमति बाकी है.

रोहित जोशी को दिल्ली छोड़ने की अनुमति नहीं, कोर्ट ने प्रा​र्थना पत्र किया खारिज

दुष्कर्म मामले में ​अग्रिम जमानत पर चले जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति प्रदान करने से इनकार कर दिया (Court dismissed Rohit Joshi plea) है. रोहित ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति मांगी थी.

राजस्थान में यहां मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, लिखा है SGA

श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आई है. मंगलवार को सूरतगढ़ इलाके के गांव चक 4 पीपीएन के एक खेत में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला. गुब्बारा मिलने पर किसानों ने पुलिस को सूचित किया. मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया.

भारत जोड़ो यात्रा से पहले वेणुगोपाल ने पायलट-गहलोत को 'जोड़ा'...कहा दोनों मिलकर निकालेंगे यात्रा

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने जयपुर पहुंचे कांग्रेस संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल (KC Venugopal reached Jaipur) ने कहा है कि सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट एकजुट हैं. सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने कह दिया दोनों मिलकर यात्रा निकालेंगे और 2023 में चुनाव भी जीतेंगे.

जालोर एएसपी और पत्नी के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज...यह है कारण

जोधपुर में जालोर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी के (Case Registered against Jalore ASP and Wife) खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. यह मामला एएसपी की पत्नि के संचालित कोचिंग संस्थान के छात्रों ने दर्ज करवाया है.

Special : फर्टिलाइजर की कमी से जूझ रहे किसानों के सामने नकली खाद, बीज और दवा का भी संकट...कोटा संभाग में फेल हुए 42 नमूने

कोटा संभाग में इस साल कृषि विभाग ने 2332 नमूने खाद, बीज और दवा के लिए थे, जिनमें से 42 नमूने फेल हुए हैं. जिन कंपनियों के खाद-बीज फेल हुए हैं, उन्हें पुनः निरीक्षण की सहूलियत दी गई है. ऐसे में 28 नमूने दोबारा पुनः निरीक्षण में फेल हो गए हैं, जबकि इनमें से 23 के खिलाफ न्यायालय में केस भी दाखिल कर दिया गया है.

SMS अस्पताल पर होगा भार कम, आरयूएचएस अस्पताल में 26 नई यूनिट शुरू करने की तैयारी

राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल के भार को कम करने के लिए चिकित्सा विभाग अब (26 New Units in RUHS ) आरयूएचएस अस्पताल का विस्तार करने की तैयारी में है. अस्पताल में 26 नई यूनिट शुरू की जा रही है.

पहले गद्दार कहने वाले गहलोत के बदले सुर...कहा- पायलट पार्टी की एसेट, राहुल गांधी के कहने के बाद कोई गुंजाइश नहीं

हाल में सचिन पायलट को गद्दार कहने वाले सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को (CM Gehlot Reaction on Sachin Pilot) पायलट को एसेट बताया है. उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी ने कह दिया कि वो एसेट हैं तो फिर इसके बाद डिस्कशन किस बात का.

गुजरात में गहलोत की चुनावी रैली में घुसा सांड, सीएम ने लगाया भाजपा पर आरोप

गुजरात के महेसाणा में सोमवार को कांग्रेस की ओर से जनसभा का आयोजन (Bull enters CM Gehlot Gujarat election rally) किया गया. कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जब सभा को संबोधित कर रहे थे तभी एक सांड सभा स्थल में घुस गया और जमकर उत्पात मचाया. सभा के बीच में सांड के आते ही भगदड़ मच गई. इस दौरान राजस्थान सीएम गहलोत ने सांड भेजने के पीछे भाजपा का हाथ होने की बात कही. नगर निगम की व्यवस्था में भी लापरवाही का आरोप लगाया. विपक्ष नेता कमलेश सुतारिया ने पशु जब्ती करने वाले अधिकारी और एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

सांसद विकास कोष से राजीविका को दी जाएगी राशि, केसी वेणुगोपाल की बैठक में फैसला

सांसद विकास कोष से राजीविका को राशि दी जाएगी. राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल (MP Development Funds can be given for Rajivika) की ओर से पहली बार ली गई बैठक में इसको लेकर फैसला हुआ. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा की मांग पर सहमति बनी.