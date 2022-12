पीएम मोदी की मां हीराबा के निधन पर राजस्थान के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन के बाद हीरा बेन को पीएम मोदी ने मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी. प्रदेश में भी हीराबा के निधन पर राज्य के प्रमुख लोगों ने (Hiraba death Reaction of Rajasthan leaders) शोक जताया. राज्यपाल कलराज मिश्र ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें.

नीमराणा में ज्वेलरी शॉप में चोरी के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग, एक जख्मी, लाखों के गहने लूटकर भागे चोर

नीमराणा में बदमाशों का आतंक दिन-ब-दिन बढ़ता (Theft in jewelry shop in Neemrana) जा रहा है. आलम यह है कि आए दिन क्षेत्र में चोरी व फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं. इससे आम लोगों के साथ ही पुलिस प्रशासन भी खासा परेशान है. वहीं, ताजा वाकया चोरी से संबंधित है, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Jaipur Mandi Rate: दाल मिलों में मांग बढ़ने से चना मजबूत, गिरे सरसों के दाम

Jaipur Mandi Rate: दाल मिलों में मांग बढ़ने से जयपुर मंडी में चना 50 रुपए क्विंटल मजबूत हो गया लेकिन दाल-दलहन स्थिर रहा. दूसरी तरफ खाद्य तेलों में गिरावट से सरसों 100 रुपए क्विंटल लुढ़क गई. सरसों कच्ची घाणी तेल में 200 रुपए क्विंटल की गिरावट रही जबकि सोया रिफाइंड और मूंगफली तेल 100 रुपए क्विंटल नीचे उतर गया. सामान्य कारोबार से अनाज व चीनी के भाव स्थिर रहे.

राजस्थान: 14 RAS अफसरों का तबादला, 8 APO अधिकारियों को मिली पोस्टिंग

प्रदेश की गहलोत सरकार (Ashok Gehlot government) ने गुरुवार देर रात एक 14 आरएएस अफसरों को बदल दिया. सीएम गहलोत ने इस बार भी जन प्रतिनिधियों की पसंद को तवज्जो दी. खास बात है कि 14 आरएएस के तबादलों में 8 उन अधिकारियों को पोस्टिंग मिली है जो लंबे समय से एपीओ चल रहे थे.

उत्तराखंड में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे में घायल, देहरादून के अस्पताल में भर्ती

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार का दिल्‍ली से घर लौटते समय बड़ा हादसा हो गया. ऋषभ को देहरादून के अस्पताल में भर्ती किया गया है. वहां उनकी प्‍लास्टिक सर्जरी की जाएगी. खानपुर विधायक उमेश कुमार उनका हाल जानने अस्पताल पहुंचे.

पंचतत्व में विलीन हुईं हीरा बा, पीएम मोदी ने दी मुखाग्नि

पीएम मोदी की मां के निधन की खबर मिलते ही सभी राजनीतिक दलों के नेता श्रदांजलि दे रहे हैं. पूर्व उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने भी शोक प्रकट किया है.

बाड़मेर: पागल श्वान ने 40 लोगों को काटा, फैली दहशत...अस्पताल में लगी लंबी कतार

राजस्थान के बाड़मेर शहर में एक पागल श्वान (कुत्ते) की वजह से दहशत (Dog Terror in Barmer) फैल गई. पागल श्वान ने शहर भर में करीब 40 लोगों को काट लिया, जिसके चलते अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में घायल लोगों की भीड़ लग गई थीं. हालांकि इलाज के बाद सभी को छुट्टी दे दी गईं.

सांसद-विधायक के आवास भी सुरक्षित नहीं, सांसद बेनीवाल से पहले भी चोरों ने VIP घरों पर हाथ किया साफ

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के घर चोरी हो गई है (Beniwal Residence Valuables Stolen). सांसद ने ट्वीट कर अपना गुबार निकाला. जालुपुरा में किसी जनप्रतिनिधि के आवास में चोरी का ये कोई पहला मामला नहीं है पहले भी ऐसी वारदातें हुई हैं. इसी साल मार्च में विधायक गणेश घोघरा के घर से चोर नल, टोटी ले गए थे.

कांग्रेस का नहीं कम हो रहा संकट! भिड़े पूर्व सांसद और विधायक...बात अंगुली और मुंह तक पहुंची

राजस्थान कांग्रेस का घमासान जारी है. अल्पविराम के बाद छींटाकशी का दौर फिर चल पड़ा है. गुरुवार को पार्टी नेताओं के बीच की कलह खुलकर सामने आ गई. बायतु विधायक हरीश चौधरी बनाम बद्री जाखड़ ने नई कहानी को जन्म दे दिया है (Badri Ram Jakhar on Harish Chowdhary ). क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं.

मरू महोत्सव 2023 का आयोजन 3 से 5 फरवरी तक, महोत्सव के रंगीन पोस्टर का विमोचन

इस बार मरू महोत्सव-2023 आगामी वर्ष 3 से 5 फरवरी तक आयोजित किया (Maru Mahotsav to be held from 3 to 5 Feb) जाएगा. इस महोत्सव में सेलिब्रिटीज को भी आमंत्रित किया जाएगा. जिला कलेक्टर टीना डाबी के अनुसार इस तीन दिवसीय कार्यक्रम के लिए कार्यक्रमों का विशेष आयोजन किया जाएगा. इस आयोजन के लिए रंगीन पोस्टर भी लॉन्च किया गया है.