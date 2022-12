अंतिम सफर पर पीएम मोदी की मां हीरा बेन, प्रधानमंत्री ने दिया कंधा

पीएम मोदी की मां के निधन की खबर मिलते ही सभी राजनीतिक दलों के नेता श्रदांजलि दे रहे हैं. पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी शोक प्रकट किया है.

सांसद बेनीवाल के सरकारी आवास पर चोरी, Twitter पर खाकी को घेरा

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के घर चोरी हो गई है (Beniwal Residence Valuables Stolen). सांसद ने ट्वीट कर अपना गुबार निकाला. आरएलपी सुप्रीमो ने राजधानी पुलिस की मुस्तैदी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इसी साल जुलाई में सांसद के विधायक भाई के घर के बाहर से उनकी कार चोरी हो गई थी. जो अगले दिन ही लावारिस हालत में मिल भी गई थी.

कांग्रेस का नहीं कम हो रहा संकट! भिड़े पूर्व सांसद और विधायक...बात अंगुली और मुंह तक पहुंची

राजस्थान कांग्रेस का घमासान जारी है. अल्पविराम के बाद छींटाकशी का दौर फिर चल पड़ा है. गुरुवार को पार्टी नेताओं के बीच की कलह खुलकर सामने आ गई. बायतु विधायक हरीश चौधरी बनाम बद्री जाखड़ ने नई कहानी को जन्म दे दिया है (Badri Ram Jakhar on Harish Chowdhary ). क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं.

रंधावा ने जयपुर में की 3 घंटे मीटिंग, मंत्रियों की आपसी कलह खुलकर आई सामने...गहलोत ने कही ये बड़ी बात

राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गुरुवार को (Congress Meeting in Jaipur) मैराथन बैठकें की. वहीं, शाम को गहलोत मंत्रिमंडल के साथ तीन घंटे से ज्यादा बैठक की. इस दौरान उन्होंने सरकार के मंत्रियों की जमकर क्लास ली. इस दौरान गृह राज्यमंत्री ने पुलिस पर सवाल उठाए. वहीं बैठक के दौरान महेश जोशी और मुरारी लाल मीणा उलझ गए.

श्रीनाथजी मंदिर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई, दोनों परिवारों से खास लोग ही शरीक

राजसमंद के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथजी मंदिर में गुरुवार को प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की सगाई उनकी मित्र राधिका मर्चेंट (Anant Ambani and Radhika Merchant engagement) के साथ हुई. कार्यक्रम में दोनों परिवार के गिने-चुने लोग ही थे.

जोधपुर पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान, प्रशंसकों के साथ ली सेल्फी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार दोपहर जोधपुर (Punjab CM Bhagwant Mann Reached Jodhpur) पहुंचे. वे सड़क मार्ग से आए और सीधे उम्मेद भवन गए. वे यहां रात्रि विश्राम कर रहे हैं. मान के जोधपुर पहुंचने की सूचना मिलते ही उनके काफी समर्थक वहां एकत्र हो गए. मान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. ऐसे में लोग दूर से उनके साथ सेल्फी ले रहे थे. इस पर सीएम मान खुद उनके लिए सेल्फी लेने लगे. यह देख समर्थक काफी खुश हुए. मुख्यमंत्री मान शुक्रवार को जैसलमेर के लिए रवाना होंगे. यहां वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे.

मरू महोत्सव 2023 का आयोजन 3 से 5 फरवरी तक, महोत्सव के रंगीन पोस्टर का विमोचन

इस बार मरू महोत्सव-2023 आगामी वर्ष 3 से 5 फरवरी तक आयोजित किया (Maru Mahotsav to be held from 3 to 5 Feb) जाएगा. इस महोत्सव में सेलिब्रिटीज को भी आमंत्रित किया जाएगा. जिला कलेक्टर टीना डाबी के अनुसार इस तीन दिवसीय कार्यक्रम के लिए कार्यक्रमों का विशेष आयोजन किया जाएगा. इस आयोजन के लिए रंगीन पोस्टर भी लॉन्च किया गया है.

फर्जी डिग्री प्रकरण में एक आरोपी गिरफ्तार, 19.37 लाख कैश बरामद...आरपीएससी पेपर लीक से जुड़ रहे तार

फर्जी डिग्री बेचने के मामले में जयपुर पुलिस ने एक आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार (one accused arrested in fake degree case) किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से 19.37 लाख कैश बरामद किया है. आरोपी आरपीएससी की द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर लीक करने वाले गिरोह के सरगना भूपेंद्र सारण का परिचित है. ऐसे में उससे पेपर लीक मामले में भी पूछताछ की जा रही है.

CBSE 2023 बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल जारी, 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने गुरुवार को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया. दोनों एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे. पूरा शेड्यूल यहां पढ़िए... (CBSE announced date of 10th and 12th board exam)

राज्यपाल से मिले सीएम गहलोत, 23 जनवरी से विधानसभा का आठवां सत्र

राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र 23 जनवरी से शुरू होगा. राज्यपाल मिश्र ने सीएम गहलोत से मुलाकात कर सत्र बुलाने की अनुमति दी है. मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने सीएम से पेपर लीक, कोटा में बढ़ते आत्महत्या के मामलों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की. साथ ही ऐसे प्रकरण रोकने के लिए सुझाव भी दिए.