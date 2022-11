फर्जी पुलिसकर्मी बन किया था लूट का प्रयास, पकड़ा गया दगाबाज

जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए 13 सितंबर को फर्जी पुलिसकर्मी बन लूट का प्रयास करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है. इस शख्स ने एक घर में घुस महिला के साथ लूट की कोशिश की थी ( Jaipur loot bid case).

Dowry demand in Alwar: लग्न से ठीक पहले मांगे 11 लाख, शादी टूटी...थाने पहुंचा मामला

अलवर में दहेज लोभियों की वजह से टूटी शादी का मामला थाने पहुंच गया (Dowry demand in Alwar). वर पक्ष ने ऐन मौके पर वधू पक्ष के सामने 11 लाख रुपए की डिमांड रख दी.

माउंट आबू में घटा तापमान, पर्यटक उठा रहे गुलाबी ठंड का आंनद

प्रदेश के एक मात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी का एहसास अब होने लगा है. बीते दो दिनों से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया. तापमान में कमी के बाद लोगों की दिनचर्या में असर पड़ा है. लोग अलसुबह अलाव के सहारे सर्दी भगाने का जतन करते नजर आए. उधर माउंट आबू पहुंच रहे पर्यटक गुलाबी सर्दी का आनंद ले रहे हैं. पहाड़ो पर हो रही बर्फबारी का असर अब प्रदेश में देखने को मिल रहा है.

डीजीपी एमएल लाठर का भव्य विदाई समारोह, सेरेमोनियल परेड का आयोजन

राजस्थान के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर गुरुवार को रिटायर हो रहे (Rajasthan DGP ML Lather retired today) हैं. डीजीपी के रिटायरमेंट के मौके पर राजस्थान पुलिस अकादमी में सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया.

शिक्षा में बढ़ते कदम: बच्चों में आए लर्निग गैप को दूर करने के लिए आज से परीक्षा

कोरोना के चलते प्रभावित हुए शिक्षण व्यवस्था को अब पटरी पर लाने की गर्ज से आज से पहली आकलन दक्षता परीक्षा शुरू होगी (artificial intelligence exam 2022). तीन दिन तक चलने वाली इस परीक्षा में कक्षा 3 से 8 तक के प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी शामिल होंगे. परीक्षा सुबह 10.30 से 11.30 तक आयोजित होगी.

IT Raid In Bikaner: बीकानेर में कई बड़े व्यापारियों पर इनकम टैक्स का छापा

बीकानेर में बुधवार आयकर विभाग की कार्रवाई हुई. एक ही ग्रुप से अलग-अलग फर्मों में पार्टनर बताए जा रहे लोगों के यहां कार्रवाई हुई है. बताया जा रहा है कि शहर के प्रमुख किराना व्यवसायी के यहां भी आयकर विभाग ने सर्च अभियान जारी है.

क्वेश्चन मार्क के साथ नहीं चलनी चाहिए सरकार : दिव्या मदरेणा

ओसियां विधायक दिव्या मदरेणा ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा (Divya Maderna Targets gehlot government) है. उन्होंंने कहा कि सरकार असमंजस के दौर में चल रही है. जो जनता देख रही है. उन्होंंने कहा कि सरकार प्रश्न चिन्ह के साथ नहीं चलनी चाहिए.

गौ तस्करी के शक में रहीम को लोगों ने जमकर पीटा, मुकदमा दर्ज

अलवर जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में कुछ लोगों ने गौ तस्करी में शक में एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर (Some people beat up one person in Alwar) दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है.

Accident In Sirohi: कार और ट्रक की भिड़ंत, 1 मौत 4 घायल

सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह 4 बजे कोदरला के समीप एक कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई (Accident In Sirohi). हादसे में एक युवक की मौत हो गई वही चार घायल हो गए जिन्हे प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया.

दलित युवक की आत्महत्या मामला: मृतक परिजनों को मिला भीम आर्मी चीफ और RLP का साथ, चंद्रशेखर ने उठाई CBI जांच की मांग

अजमेर जिले के रूपनगढ़ थाना क्षेत्र दलित युवक ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली (Dalit youth suicide case in Ajmer) थी. घटना के बाद परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए और आरोपियों को मुकदमा दर्ज कराने की मांग करने लगे. वहीं मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी धरना स्थल पर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की.