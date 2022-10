जोधपुर में 'अंजस' का हुआ आगाज, कल्ला बोले- सब मिलकर लडेंगे तो मिलेगी राजस्थानी भाषा को मान्यता

जोधपुर में राजस्थानी भाषा और साहित्य से जुड़ा महोत्सव अंजस का शनिवार को आगाज (Rajasthani language literature anjas Progarm) हुआ. कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए सबको एक होकर काम करना होगा.

CM गहलोत के दिए गए बयान के विरोध में उतरे विभिन्न मेडिकल एसोसिएशन, कहा- अपनी नाकामी छुपा रही सरकार

हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निजी अस्पतालों को लेकर एक बयान दिया था, अब उस बयान के विरोध में निजी अस्पतालों से जुड़े विभिन्न संगठन विरोध में उतर आए हैं. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से लेकर प्राइवेट क्लीनिक एंड हॉस्पिटल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के इस बयान पर विरोध जताया है.

कार की टक्कर के बाद युवकों ने कारोबारी और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को पीटा, देखें वीडियो

राजधानी जयपुर में एक बिजनेसमैन और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ कुछ अराजक तत्वों ने (youths beat up businessman and pregnant wife) मारपीट की. कार टकराने की बात को लेकर कुछ युवकों ने गर्भवती महिला और उसके बिजनेसमैन पति को सड़क पर पीट दिया. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. घटना 25 अक्टूबर की बताई जा रही है. दोनों ही पक्षों की ओर से प्रताप नगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है.

Soil collapse in Alwar : सेप्टिक टैंक खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से दबा मजदूर, रेस्क्यू का काम जारी

अलवर में सेप्टिक टैंक खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से एक मजदूर उसमें (Soil collapse in Alwar during digging septic tank) दब गया. मजदूर को रेस्क्यू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. मौके पर पुलिस-प्रशासन टीम के साथ मौजूद है.

संगीता बेनीवाल पुहंचीं भीलवाड़ा, कलेक्टर व एसपी संग की बैठक...कहा- बालिकाओं को स्टाम्प पर बेचने का मामला पुराना

भीलवाड़ा में बालिकाओं को सटाम्प पर बेचने के मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल शनिवार को शहर (Sangeeta Beniwal in Bhilwara) पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने एसपी और कलेक्टर के साथ बैठक कर पूरी जानकारी ली. बेनीवाल ने कहा कि बालिकाओं को सटाम्प पर बेचने का मामला पुराना है. वर्ष 2019 में इस प्रकार की घटना सामने आई थी. वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है.

4 से 7 नवंबर तक आयोजित होगी CID IB कांस्टेबल भर्ती की द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा

राजस्थान में CID IB कांस्टेबल भर्ती की द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा 4 से 7 नवंबर तक (Rajasthan Police Constable Recruitment) आयोजित होगी. महानिरीक्षक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड संदीप सिंह चौहान ने बताया कि पूर्व में 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता एवं माप तोल परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई थी.

Brij University : परिणाम जारी होने के दो माह बाद भी नहीं मिली ओरिजिनल मार्कशीट, 35 हजार विद्यार्थी परेशान

भरतपुर के महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में स्नातक के फाइनल ईयर की परिक्षाओं के (delay in Issuance of Marksheet in Brij University) परिणाम जारी होने के 2 माह बाद भी विद्यार्थियों की ओरिजिनल मार्कशीट जारी नहीं की गई है. ऐसे में भरतपुर और धौलपुर के करीब 35 हजार विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

पहले मिनी ट्रक को मारा टक्कर और फिर पार्किंग में खड़ी 5 कारों को रौंदा, देखें वीडियो

राजधानी के जवाहर नगर थाना (Jawahar Nagar Police Station of Jaipur) क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक तेज रफ्तार कार पहले सड़क किनारे खड़े मिनी ट्रक से जा टकराई और फिर अनियंत्रित होकर अपार्टमेंट के बाहर पार्किंग में खड़ी 5 गाड़ियों से जा भिड़ी. इस दौरान एक स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई. गनीमत इस बात की रही कि हादसे में स्कूटी सवार युवक बाल-बाल बच गया.

Dholpur Road Accident: डिवाइडर से टकराई बाइक, नहीं पहना था हेल्मेट...गई जान, 2 की हालत गंभीर

धौलपुर से गुजरने वाली एनएच 123 पर शुक्रवार रात हादसा हो गया (Dholpur Road Accident). दूसरे वाहन को बचाने के चक्कर में बाइक असंतुलित होकर डिवाइडर से जा भिड़ी और बाइक सवार जख्मी हो गए. इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है.

गुजरात में गहलोत का बीजेपी पर प्रहार, कहा- सत्ता में है मुखबिरों की सरकार, पायलट पर साधी चुप्पी

चार दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडियाकर्मियों (CM Ashok Gehlot in Gujarat) से मुखातिब हुए. इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. वहीं, पायलट की नाराजगी पर पूछे गए सवाल पर खामोशी साध गए.