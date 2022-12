श्रीनाथजी मंदिर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई, दोनों परिवारों से खास लोग ही शरीक

राजसमंद के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथजी मंदिर में गुरुवार को प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की सगाई उनकी मित्र राधिका मर्चेंट (Anant Ambani and Radhika Merchant engagement) के साथ हुई. कार्यक्रम में दोनों परिवार के गिने-चुने लोग ही थे.

गहलोत सरकार के चार साल आरोपों, घोटालों और मिस मैनेजमेंट में निकले: अनुराग ठाकुर

कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर गुरुवार को जोधपुर पहुंचे. मीडिया से बातचीत (Anurag Thakur target CM Gehlot) के दौरान उन्होंने गहलोत सरकार के चार साल पर प्रहार किया और सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया.

पूर्व मंत्री डॉ रोहिताश शर्मा ने भाजपा की जन आक्रोश सभा को बताया फ्लॉप, देखें वीडियो

अलवर के बानसूर में पूर्व मंत्री डॉ रोहिताश शर्मा का कहना है कि बानसूर में कांग्रेस के राज्य से हर वर्ग दुखी है. कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है. किसानों को खाद-बीज की कोई व्यवस्था नहीं है. भ्रष्टाचार का बोलबाला है. थाना-कचहरी बिकी हुई है. विधायक पैसे खाते हैं. इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली को लेकर कहा कि पहले पंचायत लेवल पर रैली असफल रही. गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र में जो रैली हुई, वह भी पूरी तरह से असफल रही.

भ्रष्ट लोगों को मुख्यमंत्री का सरंक्षण प्राप्त, जीरो भ्रष्टाचार का नारा खोखला: विधायक भरत सिंह

सांगोद विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर सीएम गहलोत को अवैध खनन और खनन मंत्री को लेकर पत्र लिखा है. पत्र में भरत सिंह ने लिखा है कि उनको लगता है कि खनन मंत्री को उनका संरक्षण प्राप्त (MLA Bharat Singh allegations on CM Gehlot) है. आपका जीरो भ्रष्टाचार का नारा खोखला है.

सीएम गहलोत ने भाजपा सांसदों की मौजूदगी में पूछा,'मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित न करने के पीछे क्या है राज'

प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने मानगढ़ धाम को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा (CM Gehlot targets PM Modi on Mangarh Dham) है. उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि भाजपा सांसदों को इस मामले में पीएम मोदी से मिलना चाहिए और यह कहना चाहिए कि सीएम गहलोत बार-बार मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की याद दिलाते हैं.

धोरों की धरती पर पहुंच रहे सेलिब्रिटीज, पंजाब के सीएम और केंद्रीय मंत्री भी राजस्थान में मनाएंगे नया साल

क्रिसमस के बाद अब न्यू ईयर के लिए पर्यटकों के अलावा सेलिब्रिटीज औऱ मंत्री राजस्थान पहुंच (Celebrities in Rajasthan For new Year) रहे हैं. कई डेस्टिनेशन में से सैलानियों की पहली पसंद जैसलमेर बनी हुई है. वहीं, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ पाली के जवाईबांध में नए साल की छुट्टियां मना रहे हैं. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंतसिंह मान भी राजस्थान में सेलिब्रेशन के लिए आ रहे हैं. जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में भी पर्यटकों की काफी आवक हुई है.

सरकार ने कर्मचारियों से 4 साल तक नहीं किया संवाद, अब आंदोलन की राह पर कर्मचारी संगठन

गहलोत सरकार के 4 साल के शासन के दौरान OPS सहित कई घोषणाएं की गईं. फिर भी प्रदेश के 8 लाख कर्मचारी नाखुश हैं. कर्मचारी संगठन अलग-अलग होने के बावजूद सरकार के खिलाफ लामबंद हैं. संगठनों की नाराजगी सरकार ने 4 साल में अपने ही कर्मचारियों से संवाद ही नहीं किया. इस कारण मजबूरन कर्मचारियों को आंदोलन पर जाना पड़ रहा (Demands of state government employees) है.

रंधावा के सामने हारे प्रत्याशियों का हंगामा...बोले- निर्दलियों ने मचाया लूट का तांडव, कांग्रेस भुगतेगी खामियाजा

राजस्थान कांग्रेस प्रभारी रंधावा की बैठक में निर्दलियों के सामने हारे प्रत्याशियों ने हंगामा कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बचाने के इनाम में निर्दलियों को जबरदस्त तवज्जो मिली हुई है. 4 साल में इन्होंने जो लूट का तांडव मचाया है, उसका खामियाजा कांग्रेस भी भुगतेगी. यहां जानिए पूरा मामला...

डंपर और मिनी ट्रक में भिड़ंत के बाद सड़क पर फैला डीजल, कई वाहन हुए स्लिप...6 लोग घायल

जयपुर के मानसरोवर इलाके में गुरुवार सुबह तेज रफ्तार डंपर और मिनी ट्रक में भिड़ंत (Collision between Dumper and Mini Truck in Jaipur) हो गई. इस दौरान डंपर का डीजल टैंक फट गया और डीजल सड़क पर बिखर गया. हादसे के बाद से दोनों चालक फरार हैं. वहीं सड़क पर बिखरे डीजल के कारण कई वाहन स्लिप हो गए.

सरकार की विफलता के चलते राजस्थान में खनन माफिया का राज, खुद CM गहलोत ने कबूला : अरुण सिंह

भाजपा के राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह गुरुवार को जिले के टोडाभीम उपखंड अंतर्गत मेहंदीपुर बालाजी में मीडिया से मुताबिक हुए. इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पेपर लीक करने वाले माफियाओं पर लगाम कसने में सरकार फेलियर साबित हुई है.