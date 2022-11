Austra Hind 2022 : भारत-ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू...

राजस्थान के बीकानेर में सोमवार से भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 शुरू हो (India Australia joint military exercise in Bikaner) गया. यह दोनों सेनाओं के सभी शस्त्र और सेवा दलों की भागीदारी का पहला अभ्यास है. इसमें विपरीत परिस्थितियों के बीच खुद को ढालने के साथ ही तकनीक और आधुनिक हथियारों के उपयोग को लेकर भी प्रशिक्षण होगा.

'4 साल पूरे होने तक 'नकारा, निकम्मी' सरकार जलसा मनाने लायक रहेगी या नहीं, यह तय नहीं'-गजेंद्र सिंह शेखावत

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को 'नकारा, निकम्मी' कह दिया है. उन्होंने यह बात जोधपुर में भाजपा की जन आक्रोश रैली की जानकारी देते हुए कही. इस दौरान शेखावत ने प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर भी सवाल (Shekhawat on law and order in Rajasthan) उठाए.

Cricket on Wheelchair: व्हीलचेयर पर दिव्यांग खिलाड़ी दिखा रहे दम...उड़ा रहे चौके-छक्के

उदयपुर में राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप प्रतियोगिता (National Wheelchair Cricket Championship) में दिव्यांग खिलाड़ी मैदान पर व्हीलचेयर पर ही बैठकर चौके-छक्के लगा रहे हैं. व्हीलचेयर पर बैठकर, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग करते खिलाड़ियों को देखकर दर्शकों में भी उत्साह और रोमांच देखने को मिल रहा है. प्रतियोगिता में 16 टीमों के 300 दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.

खुल गई पोल: डूंगरपुर में सोमनदी पर बन रहा पुल अचानक ढहा, ब्रिज के 5 ब्लॉक्स टूटकर गिरे

डूंगरपुर में हादसा हो गया. सोमवार को यहां सोमनदी के पुल पर बन रहा निर्माणाधीन पुल अचनाक ढह (under construction bridge collapsed in Dungarpur) गया. पुल के पांच ब्लॉक्स टूटकर नदी में गिर गए. हालांकि राहत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पुल निर्माण में प्रयोग की जा रही घटिया निर्माण सामग्री की पोल खुल गई.

जन आक्रोश यात्रा की कैंपेन से दूर राजे गुट, पूनिया के लिए चुनाव पहले एकजुट होना चुनौती

प्रदेश में सरदारशहर उपचुनाव, कॉन्फ्रेंस से लेकर भाजपा की जन आक्रोश यात्रा तक वसुंधरा (Jan Aakrosh Rally in Rajasthan) और उनके गुट के नेता नदारद दिख रहे हैं. ट्विटर पर ट्रेंड के मुताबिक भाजपा नेताओं ने जन आक्रोश रैली प्रोफाइल पिक्चर लगाई है. वहीं, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के सिपहसालारों ने इस ट्रेंड में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई. ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले पूनिया के लिए एकजुट होना चुनौती बन गया है.

राजस्थान CID की मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ रुपये का गांजा बरामद...तस्कर गिरफ्तार

राजस्थान पुलिस की सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने मध्य प्रदेश के गुना थाना इलाके में स्थानीय पुलिस की सहायता से (Rajasthan CID Action in Guna of MP) बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. टीम ने राजस्थान नंबर के एक ट्रक में जलपाईगुड़ी से तस्करी कर लाया जा रहा 1000 किलो गांजा पकड़ा है. बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपये है. गुना पुलिस ने ट्रक सवार तस्कर को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है.

राहुल गांधी की इमेज बनाने के लिए करोड़ों खर्च कर निकाली जा रही यात्रा-राज्यवर्धन सिंह राठौड़

बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कहना है कि (Rajyavardhan Singh Rathore targets Congress) राहुल गांधी की इमेज सुधारने के लिए कांग्रेस करोड़ों रुपए खर्च कर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है. लेकिन बीजेपी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लोग सच्चे मन से देश सेवा करते हैं.

गहलोत और पायलट दोनों पार्टी के एसेट, भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं पड़ेगा असर: राहुल गांधी

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत और पायलट के बीच जुबानी जंग के सवाल पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi on Gehlot and pilot) ने कहा कि दोनों नेता पार्टी की एसेट हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पर इन सब बातों को कोई असर नहीं पड़ने वाला है.

उदयपुर रेलवे ब्रिज उड़ाने का मामला : 7 आरोपियों की कोर्ट में पेशी, सभी को भेजा जेल...

उदयपुर जिले के ओडा रेलवे ब्रिज को उड़ाने के मामले के मुख्य आरोपी धूलचंद समेत सात आरोपियों (Udaipur Railway Bridge Blast case) को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया. न्यायालय ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सभी सात आरोपियों को जेल भेज दिया है. एटीएस के अधिकारी कड़ी सुरक्षा के बीच सभी आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंचे. इससे पहले सभी आरोपियों की अलग-अलग रिमांड ली गई थी.

मुख्यमंत्री के गृहजिले में भ्रष्टाचार की शिकायतें का अंबार, डीजीपी-बोले बीमारी बहुत गहरी है

जोधपुर में सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से जनसंवाद काय्रर्कम आयोजित किया गया. इसमें एसीबी महानिदेशक बीएल सोनी ने लोगों की शिकायतें (BL Soni in public hearing in Jodhpur) सुनी. अधिकतर शिकायतें बजरी और पुलिस के भ्रष्टाचार को लेकर थीं. शिकायतों पर बीएल सोनी ने कहा कि यह बीमारी बहुत गहरी है. जन सहयोग से ही इसका इलाज हो सकता है.