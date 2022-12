डोटासरा की दो टूक, कहा- सरकार रिपीट करनी है तो गुटबाजी छोड़नी होगी, हर महीने 28 तारीख को चलेंगे पैदल

राजस्थान कांग्रेस को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने बड़ा बयान दिया दिया है. बुधवार को जयपुर में राज्य स्तरीय कांग्रेस अधिवेशन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2023 में सरकार रिपीट करनी है तो ये तेरा-मेरा और गुटबाजी की बात छोड़नी होगी. मंत्रियों को पार्टी कार्यकर्ताओं के काम करने होंगे. सुनिए और क्या कहा...

पास करने की एवज में अस्मत मांगने के मामले में छात्रा ईशा यादव गिरफ्तार, परमार और अर्पित के साथ भेजा जेल

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (RTU) के निलंबित प्रोफेसर के पास करने की एवज में अस्मत मांगने के मामले में एक अन्य छात्रा ईशा यादव की संलिप्तता भी सामने आई थी. पुलिस ने अब ईशा को भी गिरफ्तार कर लिया (Third accused arrested in RTU case) है. गिरीश परमार, अर्पित अग्रवाल और ईशा यादव को 10 जनवरी तक जेल भेज दिया गया है.

उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड के बाद एक बार फिर एक दुकान संचालक को मिली सर तन से जुदा करने की धमकी, मामला दर्ज

उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड को छह माह (Miscreants morale is high in Udaipur) भी नहीं बीते हैं कि एक अन्य दुकानदार को बदमाशों ने सर तन से जुदा करने की धमकी दी है. ये धमकी लेटर के जरिए दी गई है.

Congress Convention : पेपर लीक और रसोई गैस की कीमत कम करने समेत 16 सुझाव...इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में बुधवार को 4 प्रस्ताव पास हुए. महंगाई के खिलाफ निंदा, राहुल गांधी की यात्रा पर धन्यवाद, पेपर लीक और रसोई गैस की कीमत कम करने समेत 16 सुझाव सामने आए. रंधावा और गहलोत ने क्या कहा, सुनिए...

राठौड़ का गहलोत पर निशाना, कहा- सरकार के दो मंत्री पेपर लीक प्रकरण में शामिल, आरोपी चला रहे इनके टि्वटर अकाउंट

कोटा के रामगंजमंडी में आयोजित जन आक्रोश रैली में शामिल होने पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर (Rajendra Rathore targeted Gehlot government) जमकर हमला बोला. राठौड़ ने पेपर लीक प्रकरण पर सीएम गहलोत और उनके मंत्रियों पर कई आरोप लगाते हुए हमला बोला.

बेरोजगारों के अच्छी खबर : स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर, चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सकों के 685 नवीन पद होंगे सृजित

प्रदेश की गहलोत सरकार ने बेरोजगारों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के (685 posts of doctors in Rajasthan medical colleges) अवसर दिए हैं. सीएम गहलोत ने विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सकों के 685 नवीन पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

New Year in Udaipur : स्वागत के लिए झीलों की नगरी तैयार, 80 फीसदी होटल बुक...पर्यटन स्थलों पर मेले जैसा माहौल

हर साल की तरह इस बार भी उदयपुर पर्यटकों का पसंदीदा जगह बना हुआ है. नए साल के स्वागत के लिए झीलों की नगरी तैयार है. यहां पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. 80 फीसदी होटल-रिसोर्ट बुक हो चुके हैं और पर्यटन स्थलों पर मेले जैसा माहौल है.

सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, बोले- पुत्र मोह में सीएम गहलोत ने वैभव को बनाया आरसीए अध्यक्ष

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीएम अशोक गहलोत पर जुबानी हमला (Nagaur MLA Hanuman Beniwal Targets CM Gehlot) बोला है. उन्होंने वैभव गहलोत के आरसीए अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

ना'पाक' हरकत : सीमा पार से आई ड्रोन के जरिए नशे की खेप, BSF ने जब्त किए हेरोइन के पैकेट

भारत-पाक सीमा के नजदीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बुधवार को सीमा सुरक्षा बल ने दो किलो हेरोइन के दो पैकेट जब्त किए हैं. खाजूवाला से लगती संग्रामपुर पोस्ट पर पाकिस्तान की सीमा से ड्रोन के जरिए इन पैकेट को फेंका गया. यहां जानिए पूरा मामला...

बिना सरकारी प्रोटेक्शन व मिलीभगत नहीं हो सकते पेपर लीक, ये हमारा फेलियर: गुढ़ा

राज्य की कांग्रेस सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने पेपर लीक को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया (Rajendra Gudha targets his own govt on paper leak) है. गुढ़ा ने कहा कि पेपर लीक होना हमारी सरकार का फेलियर है. उन्होंने कहा कि बिना सरकार के प्रोटेक्शन और मिलीभगत के पेपर लीक नहीं हो सकते हैं. इसकी जांच होनी चाहिए. साथ ही उनका मानना है कि यह प्रकरण सरकार के सारे अच्छे कामों को खा जाएगा.