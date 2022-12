Rajasthan Year Ender 2022: अपराधियों का रहा बोलबाला, राजस्थान को किया दागदार

साल 2022 में राजस्थान की गहलोत सरकार क्राइम और क्रिमिनल्स से जूझती रही. कन्हैया लाल हत्याकांड, राजसमंद में पुजारी का आत्मदाह, भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ संत का आत्मदाह के अलावा भी कई जगह पुजारियों पर हमले हुए. नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में रेप के मामलों में भी राजस्थान का नाम बदनाम होना हुआ. साथ ही वर्ष के अंत में राजू ठेहट जैसे बड़े गैंगस्टर की गैंगवार में हत्या जैसे मामलों ने राजस्थान की गहलोत सरकार को बैकफुट पर ला दिया है. यहां जानिए इस साल की बड़ी घटनाएं.

Jodhpur gas Cylinder Blast: त्रासदी के बीस दिन, दूल्हा बोला शेरवानी ने बचाई जान

8 दिसंबर को हुए भूंगरा गैस सिलेंडर ब्लास्ट में 35 मौत हो चुकी है. त्रासदी के 20 दिन बीत चुके हैं. दूल्हा सुरेन्द्र सिंह रिकवर हो रहा है. होश में आने के बाद उसने उस दर्दनाक हादसे की दास्तां सुनाई है. साथ ही बताया है कि जलने के बावजूद जिंदा रहा!

स्थापना दिवस पर पीसीसी का अधिवेशन, प्रभारी रंधावा शिरकत करने के साथ नेताओं से करेंगे संवाद

देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस का आज 138वां स्थापना दिवस है. इस मौके पर जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में एक अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है (PCC session on foundation day). जिसमें कई सामाजिक मुद्दों के अलावा बजट पर भी परिचर्चा होगी.

राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी सरकार से बेहद नाराज! संगठन बोला- हमारे साथ धोखा हुआ

राजस्थान रोडवेज बस अड्डों को लेकर जारी किए गए एक आदेश (Rajasthan Roadways Bus Stands acquisition) ने कर्मचारियों और सरकार के बीच की खाई बढ़ा दी है. हालात ये हो गए हैं कि अब कर्मचारी संगठन ने चेताया है कि इस आदेश को वापिस नहीं लिया गया तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन होगा. इसे लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया गया है. आखिर क्या है ये आदेश और इसकी पेचीदगियां! आइए जानते हैं.

थाईलैंड से लौटने पर बोली बॉडी बिल्डर दलित बेटी- घूंघट मेरी परंपरा, बिकनी मेरा कॉस्ट्यूम

राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल ने एक फिर ये साबित कर दिया (Priya Singh won gold medal in Thailand) कि महिलाएं किसी भी प्रकार पुरुषों से कम नहीं हैं. प्रिया ने थाईलैंड में हुई 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत कर राजस्थान के साथ देश का भी नाम रोशन किया है.

Stone Pelting In Jaipur: महिला से छेड़छाड़ के बाद दो पक्षों में पथराव, पुलिस फोर्स तैनात

जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में महिला से छेड़छाड़ का मामला इतना बढ़ा कि दो पक्ष आमने सामने आ गए (Stone Pelting In Jaipur). एक दूसरे के घरों पर पत्थर फेंके गए और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई. घटना मंगलवार देर रात की है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर लीक: सरगना भूपेंद्र की पत्नी और प्रेमिका सहित 6 आरोपी गिरफ्तार, फर्जी डिग्रियां-मार्कशीट बरामद

द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर लीक प्रकरण में पुलिस ने मंगलवार को सरगना भूपेंद्र सारण की पत्नी और प्रेमिका सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया (6 arrested in paper leak case in Jaipur) है. इनके पास से अलग-अलग विश्वविद्यालयों की 4 दर्जन से ज्यादा फर्जी डिग्रियां व मार्कशीट बरामद की है.

फिर विधायकों की नब्ज टटोलेगी कांग्रेस, वन-टू-वन फीडबैक लेंगे रंधावा

राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा 27 से 30 दिसंबर तक जयपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे कांग्रेस विधायकों से वन टू वन फीडबैक (Randhawa to take one to one feedback of MLAs) लेंगे. 25 सितंबर के बाद यह पहली बार होगा कि कांग्रेस विधायक आलाकमान से रूबरू होंगे. इस दौरान वे कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय अधिवेशन में भी शामिल होंगे.

बाड़मेर में हिंदू धार्मिक ग्रंथ को जलाने का आरोप, तीन लोग गिरफ्तार

बाड़मेर में हिन्दू धार्मिक ग्रंथ को जलाने का मामला सामने आया (Hindu religious book burnt in Barmer) है. इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर कुछ हिन्दू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

RTU Case : कई स्टूडेंट्स पर मेहरबान था परमार, खाली कॉपियों में भी दे रहा था नंबर

आरटीयू मामले में पुलिस की जांच में सामने आया है कि कई स्टूडेंट्स पर (RTU Associate Professor Case) गिरीश परमार की मेहरबानी थी. ऐसे छात्रों को परीक्षा में कुछ भी नहीं लिखने के बावजूद परमार उन्हें पास कर रहा था. यह स्टूडेंट्स कॉपियां खाली छोड़ कर आते थे, उन पर गिरीश परमार अंक दे देता था. यह पूरा खेल बिचौलिए अर्पित अग्रवाल और अन्य छात्रा के जरिए चल रहा था.