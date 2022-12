अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में प्रिया मेघवाल ने जीता गोल्ड, कहा- घूंघट मेरी परंपरा...बिकनी मेरा कॉस्ट्यूम

राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल ने एक फिर ये साबित कर दिया (Priya Singh won gold medal in Thailand) कि महिलाएं किसी भी प्रकार पुरुषों से कम नहीं हैं. प्रिया ने थाईलैंड में हुई 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत कर राजस्थान के साथ देश का भी नाम रोशन किया है.

Stone Pelting In Jaipur: महिला से छेड़छाड़ के बाद दो पक्षों में पथराव, पुलिस फोर्स तैनात

जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में महिला से छेड़छाड़ का मामला इतना बढ़ा कि दो पक्ष आमने सामने आ गए (Stone Pelting In Jaipur). एक दूसरे के घरों पर पत्थर फेंके गए और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई. घटना मंगलवार देर रात की है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर लीक: सरगना भूपेंद्र की पत्नी और प्रेमिका सहित 6 आरोपी गिरफ्तार, फर्जी डिग्रियां-मार्कशीट बरामद

द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर लीक प्रकरण में पुलिस ने मंगलवार को सरगना भूपेंद्र सारण की पत्नी और प्रेमिका सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया (6 arrested in paper leak case in Jaipur) है. इनके पास से अलग-अलग विश्वविद्यालयों की 4 दर्जन से ज्यादा फर्जी डिग्रियां व मार्कशीट बरामद की है.

फिर विधायकों की नब्ज टटोलेगी कांग्रेस, वन-टू-वन फीडबैक लेंगे रंधावा

राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा 27 से 30 दिसंबर तक जयपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे कांग्रेस विधायकों से वन टू वन फीडबैक (Randhawa to take one to one feedback of MLAs) लेंगे. 25 सितंबर के बाद यह पहली बार होगा कि कांग्रेस विधायक आलाकमान से रूबरू होंगे. इस दौरान वे कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय अधिवेशन में भी शामिल होंगे.

बाड़मेर में हिंदू धार्मिक ग्रंथ को जलाने का आरोप, तीन लोग गिरफ्तार

बाड़मेर में हिन्दू धार्मिक ग्रंथ को जलाने का मामला सामने आया (Hindu religious book burnt in Barmer) है. इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर कुछ हिन्दू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

RTU Case : कई स्टूडेंट्स पर मेहरबान था परमार, खाली कॉपियों में भी दे रहा था नंबर

आरटीयू मामले में पुलिस की जांच में सामने आया है कि कई स्टूडेंट्स पर (RTU Associate Professor Case) गिरीश परमार की मेहरबानी थी. ऐसे छात्रों को परीक्षा में कुछ भी नहीं लिखने के बावजूद परमार उन्हें पास कर रहा था. यह स्टूडेंट्स कॉपियां खाली छोड़ कर आते थे, उन पर गिरीश परमार अंक दे देता था. यह पूरा खेल बिचौलिए अर्पित अग्रवाल और अन्य छात्रा के जरिए चल रहा था.

भगवान कार्तिकेय होंगे प्रसन्न रखें स्कंद षष्ठी व्रत, मिलेगा मनवांछित फल

हिन्दू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन भगवान कार्तिकेय को समर्पित स्कंद षष्ठी उपवास विधि-विधान से रखा जाता है (Skand Shashti Vrat). इस दिन को कुमार षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है. आज स्कंद षष्ठी व्रत है. आइए जानते हैं व्रत का मुहूर्त और पूजा विधि.

Special : डिजिटलाइज हो रहा राजस्थानी फड़ आर्ट, ऐसे होगा 700 साल पुरानी कला का विस्तार...

आज राजस्थान की पारंपरिक फड़ आर्ट को आधुनिक समाज (Digitalization of phad art starts) से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे अहम है इसका डिजिटल स्वरूप. इस आर्ट के पूरी तरह से डिजिटलाइज होने से कई तरह की सहूलियत होगी, जिसमें शिक्षा से लेकर मनोरंजन तक शामिल है.

Helicopter Joy Ride : जैसलमेर में पर्यटन को लगेंगे पंख, सैलानियों को हेलीकॉप्टर जॉय राइड की सौगात

अब राजस्थान के रेतीले धोरों को आसमां से निहारा जा (Helicopter Joy Ride in Jaisalmer) सकेगा. जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आरटीडीसी की पहल से हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत हुई है. मंगलवार को जिला कलेक्टर टीना डाबी, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद, विधायक और पुलिस अधीक्षक ने ट्रायल राइड लिया.

शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने किया बीकाणा चौपाटी का शुभारंभ, बोटिंग का उठाया लुत्फ

बीकानेर में मंगलवार को शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने बीकाणा चौपाटी का शुभारंभ (Bikana Chowpatty inaugurated by BD Kalla) किया. इस दौरान उन्होंने बोटिंग भी की. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस चौपाटी से पर्यटन को नई पहचान मिलेगी. यह पर्यटकों को आकर्षित भी करेगा. उन्होंने सुझाव दिया कि चौपाटी में यहां के पारंपरिक खाद्य पदार्थ भी रखे जाएं, जिससे आमजन तक इनका स्वाद पहुंच सके.