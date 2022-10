जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 की दूसरी गेस्ट लिस्ट जारी

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण में शामिल होने वाले दुनिया के श्रेष्ठ कहानीकारों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है. फेस्टिवल का आयोजन 19-23 जनवरी 2023 को होटल क्लार्क्स आमेर, जयपुर में किया जायेगा. फेस्टिवल में देसी-विदेशी भाषाओं के विविध लेखन का लुत्फ़ देने वाले नामचीन साहित्यकार शामिल होंगे. दुनिया भर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को ख्याति मिली हुई है, जिसके साथ ही विवादों का भी नाता रहा है.

जोधपुर के हिस्ट्रीशीटर ने जारी किया धमकी भरा वीडियो, बोला- कीड़ों मकौड़ों को ठिकाने लगा दूंगा

जोधपुर पर गैंगवार का खतरा मंडराने लगा है. इसकी तस्दीक हिस्ट्रीशीटर पवन सोलंकी का ये वीडियो करता है. जिसमें उसने अपने ही गुर्गों को देख लेने की धमकी दी है. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो में उसने अपने गैंग के सदस्यों को कीड़ा कहा है. इस वायरल वीडियो की पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता है.

बीकानेर में लोडर से कुचली गई महिला, मौके पर ही तोड़ा दम

बीकानेर के बीछवाल थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक महिला की लोडर से कुचल दिया गया (Woman Mowed Down In Bikaner). इसके बाद महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

Dholpur Crime News: जमीनी विवाद को लेकर आपस में भिड़े सगे भाई, बड़े भाई को मारी गोली

बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव सागोर में सगे भाइयों के परिवार के मध्य गुरुवार को खूनी संघर्ष हो गया (land dispute in Dholpur). खेत में ट्रैक्टर निकालने को लेकर हुए विवाद में छोटे भाइयों ने बड़े भाई समेत उसके पुत्र और पुत्री पर लाठी-डंडों से हमला कर फायरिंग कर दी.

Udaipur Road Accident: कार बाइक की भिड़ंत, 2 लोगों की गई जान

उदयपुर में बुधवार देर शाम एक सड़क हादसा हुआ ( Udaipur Road Accident). इस हादसे में 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई. कार और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है.

आपसी विवाद में चला बल्ला, युवक की मौत

बांसवाड़ा की एक हरिजन बस्ती में आपसी विवाद में बल्ला चला और एक युवक की मौत हो गई (Youth died in Banswara after hit by bat). मौत के बाद इलाके में लोग काफी गुस्से में आ गए और आरोपियों को पकड़ने की मांग पर अड़ गए. देर रात पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा जिसमें आवेश में आकर बल्ला चलाने की बात सामने आई है.

Fire in Jodhpur : टायर के गोदाम और स्टील फैक्ट्री में लगी भीषण आग, देर रात पाया गया काबू

जोधपुर में बुधवार रात को बासनी थाना क्षेत्र में दो जगहों पर आग लग गई. क्षेत्र के (Tyre warehouse Caught Fire in Jodhpur) सांगरिया इलाके में एक कबाड़ में आग लग गई, जिसकी चपेट में टायर गोदाम भी आ गया. वहीं बासनी में ही एक स्टील फैक्ट्री में भी आग लग गई. देर रात भीषण आग पर काबू पाया जा सका.

खतरनाक परम्परा: घांस भैरु पटाखा युद्ध में पुलिसकर्मियों समेत झुलसे कई

अजमेर के केकड़ी में पारम्परिक पटाखा युद्ध में पुलिसकर्मियों समेत कई झुलस गए (Ghans Bheru Traditional Crackers war). एक दूसरे पर बम पटाखे फेंकने की मनाही थी लेकिन गोवर्धन पूजा की शाम नियमों और आदेशों की धज्जियां धुंए में उड़ती दिखीं.

माकन, रघु शर्मा समेत अन्य AICC प्रभारियों ने दिया इस्तीफा, पायलट बोले- युवा ऊर्जा का होगा संचार

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण करने के बाद एआईसीसी प्रभारियों और सचिवों ने इस्तीफे दे दिए हैं. माना जा (AICC in charges resign from Congress executive) रहा है कि इससे राजस्थान की राजनीति पर खासा असर पड़ सकता है. वहीं सचिन पायलट का कहना है कि अब कांग्रेस में युवा ऊर्जा का संचार होगा.

राजस्थान के मदरसे बनेंगे 'स्मार्ट'...सीएम गहलोत ने दी 13.10 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

राज्य सरकार ने प्रदेश के मदरसों को आधुनिक तकनीक (Madarsa will be upgrade in Rajasthan) से जोड़ने की शुरूआत कर दी है. अब मदरसों में बेहतर शिक्षा के लिए इनमें स्मार्ट क्लासरूम जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. राजस्थान के मदरसों में आप विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के जरिए तालीम हासिल करते दिखाई देंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 13.10 करोड़ रुपए (CM Gehlot Finacial acceptance of Rs 13 crores) के अतिरिक्त बजट की स्वीकृति दी है.