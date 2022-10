भाई दूज आज, जानें कैसे पड़ा यम द्वितीया नाम!

कार्तिक शुक्ल द्वितीया को 5 दिवसीय दीपोत्सव की पूर्णाहुति होती है और इसी दिन भाई दूज का पर्व मनाया (Bhai Dooj 2022) जाता है. भाई दूज के त्यौहार की परंपरा की कथा भी बड़ी रोचक है, जो यमुना जी और उनके भाई यमराज से जुड़ी है.

आपसी विवाद में चला बल्ला, युवक की मौत

बांसवाड़ा की एक हरिजन बस्ती में आपसी विवाद में बल्ला चला और एक युवक की मौत हो गई (Youth died in Banswara after hit by bat). मौत के बाद इलाके में लोग काफी गुस्से में आ गए और आरोपियों को पकड़ने की मांग पर अड़ गए. देर रात पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा जिसमें आवेश में आकर बल्ला चलाने की बात सामने आई है.

Fire in Jodhpur : टायर के गोदाम और स्टील फैक्ट्री में लगी भीषण आग, देर रात पाया गया काबू

जोधपुर में बुधवार रात को बासनी थाना क्षेत्र में दो जगहों पर आग लग गई. क्षेत्र के (Tyre warehouse Caught Fire in Jodhpur) सांगरिया इलाके में एक कबाड़ में आग लग गई, जिसकी चपेट में टायर गोदाम भी आ गया. वहीं बासनी में ही एक स्टील फैक्ट्री में भी आग लग गई. देर रात भीषण आग पर काबू पाया जा सका.

खतरनाक परम्परा: घांस भैरु पटाखा युद्ध में पुलिसकर्मियों समेत झुलसे कई

अजमेर के केकड़ी में पारम्परिक पटाखा युद्ध में पुलिसकर्मियों समेत कई झुलस गए (Ghans Bheru Traditional Crackers war). एक दूसरे पर बम पटाखे फेंकने की मनाही थी लेकिन गोवर्धन पूजा की शाम नियमों और आदेशों की धज्जियां धुंए में उड़ती दिखीं.

माकन, रघु शर्मा समेत अन्य AICC प्रभारियों ने दिया इस्तीफा, पायलट बोले- युवा ऊर्जा का होगा संचार

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण करने के बाद एआईसीसी प्रभारियों और सचिवों ने इस्तीफे दे दिए हैं. माना जा (AICC in charges resign from Congress executive) रहा है कि इससे राजस्थान की राजनीति पर खासा असर पड़ सकता है. वहीं सचिन पायलट का कहना है कि अब कांग्रेस में युवा ऊर्जा का संचार होगा.

राजस्थान के मदरसे बनेंगे 'स्मार्ट'...सीएम गहलोत ने दी 13.10 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

राज्य सरकार ने प्रदेश के मदरसों को आधुनिक तकनीक (Madarsa will be upgrade in Rajasthan) से जोड़ने की शुरूआत कर दी है. अब मदरसों में बेहतर शिक्षा के लिए इनमें स्मार्ट क्लासरूम जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. राजस्थान के मदरसों में आप विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के जरिए तालीम हासिल करते दिखाई देंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 13.10 करोड़ रुपए (CM Gehlot Finacial acceptance of Rs 13 crores) के अतिरिक्त बजट की स्वीकृति दी है.

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021: अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुक्रवार से, जानिए परीक्षा केंद्र और डेट

कांस्टेबल भर्ती 2021 के 4588 पदों और गृह रक्षा विभाग के 141 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता और मापतौल परीक्षा 28 अक्टूबर से शुरू (physical efficiency test of constable Bharti) होगी. यह परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों और जिलों में 6 नवंबर तक चलेगी. परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है.

एलडीसी भर्ती 2013: तलाकशुदा कोटे में नियुक्ति नहीं, हाईकोर्ट ने एक पद रिक्त रखने के दिए आदेश

एलडीसी भर्ती 2013 में कट ऑफ से अधिक लाने के बावजूद महिला अभ्यर्थी को तलाकशुदा कोटे में नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने के ​आदेश दिए (Court orders to keep a post vacant for petitioner) हैं.

आजादी के 'अमृत महोत्सव' पर ईनाडु की विशेष पहल, पीएम नरेंद्र मोदी ने की तारीफ

ऐसे समय में जबकि पूरा देश 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है, ईनाडु ग्रुप ने इस मौके पर विशेष पहल की है. उनके इस प्रयास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तारीफ की. इस पहल के तहत ईनाडु ग्रुप ने आजादी के नायकों के ऊपर एक किताब प्रकाशित की है. पीएम को किताब, 'द इम्मोर्टल सागा - इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम', की एक प्रति भेंट की गई. पुस्तक को प्रस्तुत करने के लिए ईनाडु के एमडी चि. किरण, मार्गदर्शी चिटफंड की एमडी चि. शैलजा और रामोजी फिल्म सिटी की एमडी चि. विजयेश्वरी गईं थीं.

जानिए आज राशिफल के अनुसार आपका लकी नंबर, दिशा और रंग

जानेंगे आज की लकी राशियां 27 अक्टूबर 2022 राशिफल में. जानिए आज के राशिफल के अनुसार आपका लकी नंबर, दिशा और रंग. आज कैसा रहेगा आपका दिन, नौकरी, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा.