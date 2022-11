ABVP का राष्ट्रीय अधिवेशन : धर्मेंद्र प्रधान बोले- घर का झगड़ा छुपा नहीं पाए गहलोत...पायलट से संबंधों पर किया इनकार

एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करने रविवार को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जयपुर पहुंचे. यहां उन्होंने (ABVP National convention in Jaipur) गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा. साथ ही पायलट के भाजपा से संबंध होने की बात से इनकार किया है.

Shootout in Bharatpur: आधी रात को घर में घुसकर जिसको पाया उसको उड़ाया, 3 भाइयों की मौत...तीन आरोपी डिटेन

भरतपुर में मामूली कहासुनी में अंधाधुंध गोलियां दाग दी गई (Shootout in Bharatpur). आधी रात को ही घटना के तुरंत बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है. घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है. वहीं, पुलिस ने तीन आरोपियों को डिटेन किया है. जबकि अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की 10 टीमें अलग अलग जगह पर दबिश दे रही हैं.

श्रद्धा मर्डर केस को दुर्घटना बता कर अपराध पर पर्दा डाल रहे गहलोत : कपिल मिश्रा

श्रद्धा मर्डर केस पर सीएम गहलोत को लेकर कपिल मिश्रा ने तीखा हमला बोला है. उन्होने कहा कि इस घटना को दुर्घटना बता कर मुख्यमंत्री अपराध पर पर्दा डाल रहे हैं. हिंदू इकोसिस्टम के संस्थापक ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा. सुनिए क्या कहा...

फायरिंग में तीन भाइयों की मौत पर बोलीं सांसद कोली, नेताओं की जी हजूरी में व्यस्त है भरतपुर पुलिस, अपराधी बेलगाम

भरतपुर में हुई फायरिंग में तीन भाइयों की मौत के मामले में सांसद रंजीता कोली (2 Brothers Died in Firing in Bharatpur) ने पुलिस और स्थानीय नेताओं पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भरतपुर की पुलिस कांग्रेसी नेताओं की चापलूसी में लगी है. इसलिए अपराध पर लगाम नहीं लग पा रही है.

अलवर पहुंचे सूफी गायक सवाई भट्ट ने कहा- देश में टैलेंट की भरमार, एक मंच मिलने की आवश्यकता

इंडियल आइडल फेम सवाई भट्ट ने अलवर में चल रहे मत्स्य उत्सव के दौरान अपनी आवाज का जादू बिखेरा. उन्होंने सूफी गायन के जरिए हर किसी का दिल जीत लिया. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए सवाई भट्ट ने कहा कि देश में टेलेंट की कमी नहीं है, बस एक ब्रेक मिलने की देर है.

उदयपुर में राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज, 16 टीमों के 300 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना कौशल

उदयपुर में राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप की शुरुआत (Wheelchair Cricket Championship in Udaipur) हुई. यह प्रतियोगिता 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक जारी रहेगी. इसमें विभिन्न राज्यों के 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं.

उदयपुर में कुएं में तैरते मिले दो शव, नहीं हो सकी शिनाख्त

उदयपुर के कुराबड़ थाना इलाके में कुएं से 2 युवकों का शव (Dead bodies found in well in Udaipur ) मिला है. शव 3 से 4 दिन पुराने बताए जा रहे हैं. कुएं से बदबू आने पर पुलिस को सूचित किया गया. जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ.

Devgarh Pujari Death Case: आश्रितों को 20 लाख की सरकारी सहायता, एक बेटे को संविदा पर नौकरी की घोषणा

देवगढ़ के पुजारी हत्याकांड में पीड़ित परिवार को प्रदेश सरकार ने 20 लाख रुपए की सहायता राशि देने का एलान किया है. इससे पहले पीड़ित परिवार 50 लाख की मांग कर रहा था. शनिवार रात सरकार और पुजारी परिवार के बीच समझौता हो गया. इस दौरान सांसद दीया कुमारी भी मौजूद रहीं.

अमेजन के नाम से चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर, यूएसए के लोगों से करते थे ठगी...16 गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़ पुलिस ने अमेजन के नाम से चलाए जा रहे फर्जी कॉल सेंटर पर (Fake call centre being run in name of Amazon) छापेमारी की कार्रवाई की है. कार्रवाई के दौरान 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मोदी सरकार में नफरत का माहौल, लोगों को जोड़ने का काम कर रही भारत जोड़ो यात्रा : डोटासरा

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में (Bharat Jodo Tatra in Rajasthan) राजस्थान आएगी. यात्रा के रूट का जायजा लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दौसा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं.