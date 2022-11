नगर निगम उपचुनाव में भाजपा का खिला कमल, कांग्रेस को लगा झटका

राजस्थान के कई शहरों में हुए नगर निगम के उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा (Nagar Nigam By Election in Rajasthan) है. बीकानेर के वार्ड नंबर 5 में हुए उपचुनाव में भाजपा की कांता देवी ने कांग्रेस की कस्तूरी देवी को हराकर दिया है. जयपुर हेरिटेज नगर निगम का वार्ड 66 एक बार फिर भाजपा की झोली में आया है. जबकि चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस का खाता खुला है.

हनुमानगढ़ में लाखों की ठगी के आरोपी को मुर्गा बनाया, जमकर बरसाए लात-घूंसे

हनुमानगढ़ में लाखों की ठगी करने वाले युवक की व्यापारियों ने जमकर पिटाई (Young Accused of cheating Beaten by traders) की. युवक पर कई लोगों से कंपनी के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप है. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है. मामले को लेकर ठग ने व्यापारियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया है.

कुपड़ा के पास अनियंत्रित कार ने कुचला, बच्ची की मौत...अस्पताल पहुंचाने के बाद चालक फरार

बांसवाड़ा से कुछ ही दूरी पर स्थित कुपड़ा गांव में एक अनियंत्रित कार ने एक 8 साल की बच्ची को कुचल दिया (Road Accident In Banswara). जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद कार चालक फरार है और गाड़ी पुलिस की कस्टडी में है. फिलहाल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई है और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है. यह घटना रविवार सुबह करीब 11:00 बजे की बताई गई है.

पूर्व मंत्री यूनुस खान बोले- राजस्थान में जनता नहीं 108 विधायकों की सरकार चल रही

पूर्व मंत्री और भाजपा नेता यूनुस खान एक दिवसीय पोकरण दौरे पर हैं. यहां उन्होंने गहलोत सरकार पर जुबानी (BJP Minister Yunus Khan Targets Gehlot Govt) हमले किए. उन्होंने गहलोत सरकार को फेल कहते हुए अल्पमत की सरकार बताया. साथ ही पायलट और गहलोत की गुटबाजी को प्रदेश के विकास कार्य में बाधा करार दिया.

सुर बहार में बिखरे सूफी के रंग, दर्शक हुए मंत्रमुग्ध

जोधपुर में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की और से आयोजित किए जा रहे तीन दिवसीय सुगम संगीत समारोह सुर बहार कार्यक्रम (Sur bahar Utsav in Jodhpur) का आगाज़ (Sur bahar Utsav in Jodhpur) शनिवार शाम मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में दीप प्रज्ज्वलित कर हुआ. तीन दिवसीय समारोह में जोधपुर में देश भर के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे.

आरएमजी बैंक में 80 लाख की धोखाधड़ी, पूर्व शाखा प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज

श्रीगंगानगर में आरएमजी बैंक के खातों से करीब 80 लाख रुपये निकालने का मामला सामने (Fraud of 80 lakh in Gramin Bank in Sri Ganganagar) आया है. इस मामले में पूर्व शाखा प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

IT Raid In Udaipur: पांचवे दिन भी जारी है रेड, 20 किलो से ज्यादा सोने के जेवरात जब्त

उदयपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई आज पांचवे दिन भी जारी (Income tax Raid in Udaipur) है. टीम को कार्रवाई के दौरान 20 किलो से ज्यादा सोना मिला है . विभाग की 12 टीमें इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है.

Devgarh Pujari Death Case: आश्रितों को 20 लाख की सरकारी सहायता, एक बेटे को संविदा पर नौकरी की घोषणा

देवगढ़ के पुजारी हत्याकांड में पीड़ित परिवार को प्रदेश सरकार ने 20 लाख रुपए की सहायता राशि देने का एलान किया है. इससे पहले पीड़ित परिवार 50 लाख की मांग कर रहा था. शनिवार रात सरकार और पुजारी परिवार के बीच समझौता हो गया. इस दौरान सांसद दीया कुमारी भी मौजूद रहीं.

Vishwas Swaroopam: आज से आम आदमी कर पाएगा विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के दर्शन, 200 रुपए होगी एंट्री फीस

आज से आमजन विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति विश्वास स्वरूपम के दर्शन कर पाएगा (Vishwas Swaroopam for common man). नाथद्वारा स्थित भगवान भोले के अनुपम रूप के दर्शनार्थ लोगों को 200 रुपए का प्रवेश शुल्क जमा कराना होगा. इसके साथ ही अन्य मदों में खर्च का भी शुल्क तय किया गया है.

Shootout in Bharatpur: आधी रात को घर में घुसकर जिसको पाया उसको उड़ाया, 3 भाइयों की मौत

भरतपुर में मामूली कहासुनी में अंधाधुंध गोलियां दाग दी गई (Shootout in Bharatpur). आधी रात को ही घटना के तुरंत बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है. घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है.