समय पर होंगे JEE Main और Advanced के एग्जाम, 3 साल से गड़बड़ा रहा था IIT का सेशन

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) की तारीखों का ऐलान हो चुका है. जेईई मेन्स और एडवांस्ड की परीक्षा समय पर आयोजित की जाएगी. बता दें, जेईई मेन की परीक्षा (JEE Main 2023) जनवरी और अप्रैल महीने में होगी. वहीं, एडवांस्ड की परीक्षा का आयोजन 4 जून को किया जाएगा.

RTU CASE: प्रोफेसर और स्टूडेंट के 4 नहीं 50 से ज्यादा 'डर्टी' ऑडियो, घंटों हुई बातचीत... पुलिस बना रही ट्रांसक्रिप्ट

निलंबित एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार और छात्र अर्पित अग्रवाल के बीच बातचीत के चार ऑडियो पहले सामने आए थे. पुलिस जांच व पूछताछ के बाद इनकी संख्या 50 से ज्यादा हो गई (50 plus audio recordings in RTU professor case) है. पुलिस को अंदेशा है कि इन ऑडियो में कई अन्य लोगों या छात्राओं के नाम भी सामने आ सकते हैं. फिलहाल पुलिस इन ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर रही है. इनका इस्तेमाल बतौर सबूत किया जा सकता है.

गहलोत सरकार पर बरसे कटारिया, कहा- राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले

राजस्थान में लगातार हो रहे एग्जाम पेपर लीक को लेकर भाजपा गहलोत सरकार पर (Gulabchand Kataria targets CM Gehlot) हमलावर है. इसी क्रम में कटारिया ने भी राज्य सरकार पर कई सवाल उठाए हैं. उन्होंने सराकर को हर मायने में असफल करार दिया है. इसके साथ ही अगले चुनाव में कटारिया ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने का दावा किया है.

RPSC Paper Leak Case : कोचिंग संचालक ढाका था मास्टरमाइंड, कई नेताओं से था सम्पर्क

सुरेश ढाका जयपुर में एक कोचिंग का संचालक है (Dhaka was mastermind in RPSC Paper Leak), उसने राजस्थान के नेताओं को उसने तरह-तरह के दावे कर पहचान बढ़ाई और उनके साथ फोटो कराकर राजनीतिक फायदा उठाया.

पुजारी हत्याकांड मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, मथुरा बस स्टैंड से दबोचा

गत 21 दिसंबर को धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के एक भीमगढ़ स्थित चामुंडा माता मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई थी. इस संबंध में पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड को मथुरा बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया (Main accused of Dholpur priest murder arrested) है. दो आरोपी अभी भी फरार हैं.

सरिस्का पर फिर मंडराने लगा खतरा, कैमरे में कैद हुए शिकारी

सरिस्का में फिर से शिकारियों की चहलकदमी देखी गई है. क्षेत्र में लगे कैमरे में शिकारियों की तस्वीरें कैद हुई हैं. इसमें पांच संदिग्ध (Poachers Spotted in Sariska) जंगल में घूमते नजर आ रहे हैं. इसके बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है क्योंकि जिस क्षेत्र में उन्हें देखा गया है वह कई बाघों का विचरण क्षेत्र है.

दिव्या ने ब्रदीराम जाखड़ पर किया पलटवार, ट्वीट कर कहा- लॉलीपॉप कड़वी है, राज्य मंत्री बनने के लिए कर रहे मेहनत

पूर्व सांसद ब्रदीराम जाखड़ ने बीते दिन दिव्या मदरेणा को लेकर बयानबाजी की थी जिस पर आज मदरेणा ने पलटवार किया है. उन्होंने जाखड़ को लेकर ट्वीट किया है कि बद्रीराम जाखड़ के दो वीडियो शेयर (Divya Maderna tweet on badriram jakhar) कर उन पर तंज कसा है. साथ ही लिखा है कि दी हुई लॉलीपॉप कड़वी है, राज्य मंत्री बनने के लिए मेहनत (बयानबाज़ी) जारी है.

अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में बीकानेर पुलिस से मारपीट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

अलवर में राहुल गांधी की रैली में बीकानेर से आई पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में (Attack on Bikaner Policemen on Duty in Alwar) मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. इससे पहले दो आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. अन्य आरोपियों की तलाश और मामले की जांच की जा रही है.

कोटा से आईपीएल में पहले प्लेयर बने कुणाल सिंह, क्रिकेट से प्यार था इसलिए पढ़ाई को किया 'दूर'

हाल ही आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने कोटा के खिलाड़ी कुणाल सिंह को अपनी टीम में चुना (Kota Kunal Rathore in IPL) है. कुणाल पर रॉयल्स ने नीलामी के दौरान 20 लाख रुपए की बोली लगाई थी. कुणाल का कहना है कि वे 10 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं. इस खेल से प्यार के चलते उन्होंने 9वीं के बाद रेगुलर स्कूलिंग की जगह ओपन एग्जाम का रास्ता चुना.

बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को करें ये उपाय! मिलेगी सफलता

हिंदू धर्म में शास्त्रों और पंचांग के मुताबिक सप्ताह का हर दिन किसी न किसी भगवान से जुड़ा होता है (Tuesday Hanuman Bhakti). मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है. श्रीराम भक्त की आराधना के कुछ सरल नियम हैं जिनका पालन करें तो निश्चित तौर पर बाधाओं से मुक्ति मिलेगी.