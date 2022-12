फिर विधायकों की नब्ज टटोलेगी कांग्रेस, वन-टू-वन फीडबैक लेंगे रंधावा...

राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा 27 से 30 दिसंबर तक जयपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे कांग्रेस विधायकों से वन टू वन फीडबैक (Randhawa to take one to one feedback of MLAs) लेंगे. 25 सितंबर के बाद यह पहली बार होगा कि कांग्रेस विधायक आलाकमान से रूबरू होंगे. इस दौरान वे कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय अधिवेशन में भी शामिल होंगे.

ओमिक्रोन बीएफ-7 वैरिएंट दे सकता है इम्यून सिस्टम को चकमा, बचने के लिए डॉक्टर्स ने दी ये सलाह

कोरोना के ओमिक्रोन बीएफ-7 वैरिएंट के मामले विश्व के कई देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं. खतरा भारत पर भी है. ऐसे में आरयूएचएस के वाइस चांसलर डॉ सुधीर भंडारी का कहना है कि नया वैरिएंट इम्यून सिस्टम को भी चकमा देने की क्षमता रखता है. उनका कहना है भारत में वैक्सीनेशन के चलते नए मामलों पर रोक सी लगी (Coronavirus BF7 variant cases in India) है. लेकिन बूस्टर डोज की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए.

विभिन्न जिलों के 86 स्कूल व्याख्याताओं का एक ही जिले में तबादला, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

86 स्कूल व्याख्याताओं के सियासी प्रभाव में तबादले को लेकर (Rajasthan High Court ban on transfer) हाईकोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी. साथ ही संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

Paper Leak Case : किरोड़ी मीणा बोले- SOG के अधिकारी सहित गहलोत के खास मंत्री भी हैं शामिल, CBI से हो जांच

राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम पेपर लीक होने के बाद से ही गहलोत सरकार की किरकिरी (CBI inquiry in RPSC Paper Leak Case) हो रही है. इस मामले को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है और प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रही है. राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि प्रकरण में गहलोत के खास मंत्री भी शामिल हैं, इसीलिए सरकार कार्रवाई से बच रही है.

Rajasthan Year Ender 2022: गहलोत के मास्टरस्ट्रोक ने लिखी नई पटकथा, खड़गे के सिर ऐसे सजा अध्यक्ष पद का ताज

साल 2022 में कांग्रेस पार्टी को 22 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) मिले. लेकिन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में राजस्थान की भूमिका भी साल 2022 की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाएगी. जहां 25 सितंबर तक यह लगभग तय हो चुका था कि राजस्थान के तीन बार के मुख्यमंत्री और बीते 40 साल से ज्यादा से कांग्रेस आलाकमान के सबसे विश्वसनीय अशोक गहलोत ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन नामांकन दाखिल करने के महज 1 सप्ताह पहले एक ऐसी घटना हुई जिसे राजस्थान की कांग्रेस राजनीति के साथ ही देश की कांग्रेस की राजनीति में तो हमेशा याद रखा ही जाएगा.

मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी: निशुल्क और रियायती दर पर बस यात्रा के लिए 102.50 करोड़ रुपए की मंजूरी

प्रदेश में निगम की बसों में निशुल्क और रियायती दरों पर यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशुल्क और रियायती पर यात्रा के लिए 102.50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी (Funds approved for free travel in roadways buses) है. इससे 50 से अधिक विभिन्न वर्गों में यात्रियों को निगम की बसों में निशुल्क और रियायती दरों पर यात्रा मिल सकेगी.

जयपुर में बेखौफ बदमाशों का तांडव, पुरानी रंजिश में की दो युवकों की पिटाई...फेसबुक लाइव कर चटवाए जूते

राजधानी के मुहाना थाना इलाके में दो कार में सवार होकर आए बदमाशों ने दो युवकों को रोक उनसे मारपीट की और फिर गाली गलौज करते हुए उनसे (publicly beaten and then shoes licked) जूते चटवाए. इस पूरे घटनाक्रम को आरोपियों ने फेसबुक पर लाइव भी किया. यह पूरा घटनाक्रम 24 दिसंबर का है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच एसीपी मानसरोवर हरिशंकर यादव को सौंपी गई है.

अजमेर की फिल्म लाइब्रेरी, बापू की आवाज और हिन्दी सिनेमा का इतिहास इसकी एक पहचान

अजमेर गंगा जमुनी संस्कृति की ही मिसाल नहीं है बल्कि यहां ऐसी बहुत सी नायाब चीजें हैं जो शहर को खास बनाती हैं (Film Library of Ajmer). राजकीय फिल्म अभिलेखागार यानी State Film Archives उनमें से ही एक है. जो गुजरे पलों को सहेजे हुए है. कई ऐसी आवाजें, ऐसी फिल्में, ऐसे पल हैं जो ऐतिहासिक है. लाइब्रेरी में 4 हजार से भी अधिक फ़िल्म रील और स्ट्रिप्स संजोकर रखी गई है.

Rajasthan Year Ender 2022: गहलोत के मास्टरस्ट्रोक ने लिखी नई पटकथा, खड़गे के सिर ऐसे सजा अध्यक्ष पद का ताज

साल 2022 में कांग्रेस पार्टी को 22 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) मिले. लेकिन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में राजस्थान की भूमिका भी साल 2022 की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाएगी. जहां 25 सितंबर तक यह लगभग तय हो चुका था कि राजस्थान के तीन बार के मुख्यमंत्री और बीते 40 साल से ज्यादा से कांग्रेस आलाकमान के सबसे विश्वसनीय अशोक गहलोत ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन नामांकन दाखिल करने के महज 1 सप्ताह पहले एक ऐसी घटना हुई जिसे राजस्थान की कांग्रेस राजनीति के साथ ही देश की कांग्रेस की राजनीति में तो हमेशा याद रखा ही जाएगा.

गहलोत का पायलट पर वार, कहा- जाति के आधार पर कोई नहीं बनता मुख्यमंत्री, हाईकमान और जनता से मिला आशीर्वाद

भरतपुर. जिले के गुर्जर बहुल क्षेत्र नदबई विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Gehlot attack on Pilot) ने 25 दिसंबर को विशाल जनसभा को संबोधित किया. जिसमें सीएम ने कहा कि वो कितने लकी हैं कि अपनी जाति से इकलौते एमएलए होने के बाद भी तीन-तीन बार मुख्यमंत्री बने. पूरे राजस्थान की जनता का प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिला. साथ ही हाईकमान भी (Rajasthan political crisis) उन पर विश्वास करती है. सीएम ने आगे कहा कि जाति के आधार पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है.