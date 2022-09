Rajasthan Political Crisis: स्पीकर जोशी के घर फिर जमा हो सकते हैं गहलोत समर्थक MLA

राजस्थान में सियासी संकट (Rajasthan Political Crisis) जारी है. आज एक बार फिर से गहलोत समर्थित विधायक (Ashok Gehlot supported MLAs) स्पीकर जोशी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचेंगे. जहां इस्तीफे को स्वीकार करने की रणनीति पर फिर से काम शुरू (MLAs will meet Speaker CP Joshi) होगा.

Rajasthan Political Crisis: 76 विधायकों ने दिए इस्तीफे, इन विधायकों पर हो सकती है कार्रवाई

राजस्थान में राजनीतिक संकट (Rajasthan Political Crisis) सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है. दिल्ली से जयपुर आए कांग्रेस पर्यवेक्षकों अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सीएम अशोक गहलोत और विधायकों के बीच बातचीत में सहमति नहीं बनी. रविवार को कुल 76 विधायकों ने अपने इस्तीफे (Congress MLA resignation) स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिए हैं.

मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ता राजस्थान!...संकट में कांग्रेस सरकार

राजस्थान में कांग्रेस सरकार संकट (Rajasthan Political Crisis) में है और मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है. 76 विधायकों ने अपना इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप (Congress MLAs resignation) दिया है. कांग्रेस के नेताओं के अनुसार यह संख्या बढ़ सकती है. ऐसे में अब ये विधायक आलाकमान से सीधे टकराव की स्थिति में आ गए हैं. वहीं, दोपहर 2 बजे खड़गे और माकन दिल्ली लौट जाएंगे.

सोशल मीडिया पर छाई राजस्थान कांग्रेस की जंग, गहलोत-पायलट को लेकर Twitter पर मीम्स की बाढ़

राजस्थान कांग्रेस की जंग (Rajasthan Political Crisis) सोशल मीडिया पर छाई हुई है. सोशल मीडिया यूजर्स अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राहुल गांधी को लेकर लगातार मीम्स बनाकर शेयर (memes on pilot and gehlot) कर रहे हैं. देखिए कुछ मीम्स...

Road Accident in Tonk: अनियंत्रित कार ट्रक में घुसी, 4 की मौत...2 घायल

टोंक जिले में रविवार देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर ट्रक में जा (Road Accident in Tonk) घुसी. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए.

City Lifeline: भुजिया के तीखेपन और रसगुल्ले की मिठास ने कारोबार को दी रफ्तार, 7 हजार करोड़ का है टर्नओवर

बीकानेर का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है. इसका सबसे बड़ा कारण यहां की सांस्कृतिक विरासत और भुजिया का तीखापन व रसगुल्ले की मिठास (Bikaneri Bhujia and Rasgulla) है. यहां आने वाला हर सैलानी भुजिया और रसगुल्ले का जायका लिए बिना नहीं जाता. रियासतकाल में 1877 में शुरू हुआ ये कारोबार आज शिखर पर परचम लहरा रहा है. बीकानेर की आर्थिक धुरी कही जाने वाली भुजिया और रसगुल्ला कारोबार की वर्तमान में करीब 7 हजार करोड़ का टर्न ओवर (Bikaner Turnover) है.

भाजपा बोली- अल्पमत में है गहलोत सरकार, लागू हो राष्ट्रपति शासन

राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक के बीच भाजपा की ओर से प्रदेश (Political crisis in Rajasthan) में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है. इसको लेकर भाजपा के कई नेता ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस अल्पमत की सरकार है, इस हिसाब से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए.

Special: गहलोत सरकार से नाराज कर्मचारी संगठन, अब आखिरी बजट सत्र से पहले होगा चरणबद्ध आंदोलन

राजस्थान में लाखों कर्मचारी वेतन विसंगति, पेंशन संबंधी कई मांगों को लेकर आंदोलन की राह (Millions of workers on the path of movement) पर उतर आए हैं. कई बार प्रदर्शन और कोरे आश्वासन से नाराज कर्मचारी आंदोलन के लिए मजबूर हैं. ऐसे में अब प्रदेश के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के मार्ग पर अग्रसर हैं.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रविवार को जयपुर दौरे पर रहे. वह धनक्या में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती समारोह में शामिल होने आए थे. उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 के समय जो नीतियां अपनाई गई आज देश उसी का परिणाम भुगत रहा है. कहा कि मार्क्सवादी, समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा समाप्त हो गई है, आज लोग अंत्योदय विचारधारा अपना रहे हैं.

ठेले को रौंदते हुए पोल से टकराई ट्रैक्टर ट्रॉली, विक्षिप्त की मौत...3 घायल

भरतपुर के नदबई कस्बे में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने ठेले से समान खरीद रहे (Mentally ill youth died in Bharatpur Accident) ग्राहकों को कुचल दिया. हादसे में 1 विक्षिप्त युवक की मौत हो गई. वहीं 3 लोग घायल हो गए.